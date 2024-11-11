في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2004 غاب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مستشفى فرنسي لتطوى معه مرحلة من كفاح الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ونيل حريته واستقلاله على ترابه الوطني، استمرت 4 عقود.

خلال تلك المرحلة ترك عرفات بصمته الخاصة عبر المسؤوليات التي تولاها أمين سر لحركة فتح أولا، ثم رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأخيرا رئيسا لسلطة مؤقتة أنشئت على أجزاء من أرض فلسطين بموجب اتفاق أوسلو للعام 1993.

الجزيرة نت تستعيد إرث عرفات السياسي بمناسبة مرور عقدين على وفاته، عبر حوار أجرته مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي تناول واقع فتح في ظل السلطة الفلسطينية.

ورأى زكي -الذي يمثل الجيل الثاني من قادة فتح- أن حركته تعاني من إرباك ولا تقود الحالة الفلسطينية في هذه المرحلة، معتبرا أن "قرارها مرهون بيد السلطة".

وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الأخرى أصبحت جزءا من السلطة، وأن هناك إرباكا داخلها لغياب مؤتمراتها ودوائرها ومؤسساتها ودورها، وتوقع المزيد من تهميش دورها لصالح "الدولة" في حال نجحت مساعي الحصول على دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة.

فيما يلي نص الحوار: