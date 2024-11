مثّل اختيار جي دي فانس كنائب لدونالد ترامب تتويجا لرحلة صعود مذهلة لرجل لم يبلغ الأربعين من العمر إلا قبل أيام. وُلد فانس في مدينة ميدلتاون الصناعية الصغيرة بولاية أوهايو، ونشأ وتربى في غياب أبيه، وتولت رعايتَه والدتُه المدمنة للمخدرات، ثم جدته السيدة التقليدية الفقيرة، ابنة مناطق جبال الأبالاش الفقيرة في الوسط الأميركي.

شق فانس طريقه من خلال فرص أتاحتها له مؤسسات أميركية مرموقة، بداية بسلاح مشاة البحرية فور انتهاء دراسته الثانوية، ثم كلية الحقوق بجامعة ييل العريقة، ثم شركات وادي السيليكون بمنطقة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وصولا إلى عضوية مجلس الشيوخ عام 2022.

تسبب نشر كتاب "مرثية البسطاء.. مذكرات عائلة وثقافة في أزمة" (Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis) عن قصة حياة فانس عام 2016؛ في شهرته المبكرة بعدما تبوأ الكتاب قوائمَ الكتب الأكثر مبيعا في أميركا. وساهمت منصة نتفليكس في مضاعفة شهرة وثروة فانس، بعد إنتاجها وعرضها فيلما مقتبسا من الكتاب حول مسار حياته.

بدأ فانس مسيرته السياسية بالهجوم الشديد على دونالد ترامب قبل انتخابات 2016، وشبّهه بالزعيم الألماني "هتلر"، واعتبره بمثابة "هيروين ثقافي للطبقة العاملة البيضاء"، ثم تغيرت مواقف فانس خلال سنوات قصيرة ليصبح المتحدث الأكثر فعالية في الحزب الجمهوري عن الترامبية كأيديولوجية.

ويرى معلقون محافظون أنه بالنظر إلى خلفيته ونشأته، وإلى ما وصل إليه الآن، فمن الإنصاف القول بكل ثقة إن جي دي فانس "هو الشخص الأكثر نجاحا في جيله في السياسة الأميركية بلا منافس".