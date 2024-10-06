" لسوء حظي ودهشتي اضطررت خلال الأيام القليلة الماضية للتعامل مع أسئلة من قبيل ما إذا كان لدى الأسرى ( الفلسطينيين) سلة فواكه. وأنا أقول يجب إطلاق النار على رؤوسهم بدلا من أعطائهم الطعام ، وتمرير قانون "العظمة اليهودية"، بالقراءة الثالثة. وحتى إقرار قانون الإعدام، يجب إعطاؤهم أقل القليل كي يعيشوا".

هذا التصريح الموثق بالصوت والصورة على مواقع التواصل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لم يكن عند إدلائه به يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، أكثر من قمة جبل الجليد لملفه الحقوقي الذي تضخم بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 .

فالرجل المعروف بتسليح المستوطنين، وتكرار زياراته الاستفزازية لباحة المسجد الأقصى، وزاد عليها مطالبته بإقامة كنيس يهودي فيه، ثم كرر مطالبته بتجويع الفلسطينيين، مما الذي دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لدراسة فرض عقوبات عليه وعلى زميله بلتسئيل سموترتريتش وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو. أما موضوع التنكيل بالأسرى الفلسطينيين ، فوضعته منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية تحت مجهرها بناء على التوجيهات والأوامر التي يصدرها لمرؤوسيه، بوصفه رئيسا لمصلحة السجون، لتخلص في تقرير صدر في أغسطس /آب الماضي إلى أنه تحول إلى " منهجية".