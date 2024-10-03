مع انقضاء سبتمبر/أيلول 2024 يصبح بإمكان رموز السياسية الخارجية الإسرائيلية أن يتنفسوا الصعداء. فجوزيب بوريل رمز القارة الأوروبية الدبلوماسي وأكثر مسؤوليها انحيازا لوجع الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية عليهم، في طريقه -حسب قواعد التناوب المعمول بها في المفوضية الأوربية- للتنحي لصالح مفوضة جديدة.

الحال أن يسرائيل كاتس وزير الخارجية في حكومة نتنياهو لم يخف هذا الشعور، ففي تغريدة له على منصة إكس في 13 سبتمبر/أيلول كتب قائلا "بوريل معادٍ للسامية وكاره لإسرائيل، شغله الشاغل تمرير قرارات وعقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، لكن يتم لجمه بواسطة غالبية دول الاتحاد".

بيد أن عبارات التشفي وحدها لم تكن كافية في معايير إسرائيل ومؤسساتها السياسية للانتقام من الرجل، ففي السابع من سبتمبر/أيلول 2024 نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" خبرا مفاده أن الحكومة الإسرائيلية ردت على طلبه زيارة تل أبيب يومي 14 و15 (في إطار جولة شملت مصر ولبنان) بأنه "لا يمكنه الحضور". وبحركة خبيثة دعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، التي تأتي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي بعد انتهاء ولايته عمليا.

ما سر عداء المؤسسة الإسرائيلية لرجل كان في شبابه المبكر معجبا بإسرائيل لدرجة دفعته للعمل في أحد كيبوتساتها؟ وماذا عن تبدل موقفه من الحياد في بداية حرب غزة إلى نقيضه في شهرها الثالث؟ وماذا عن تناقض هذا الموقف مع موقف رئيسته في العمل فوندر لاين ومفاعيل التباين الواضح بينهما؟