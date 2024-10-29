ترامب حالة غير مسبوقة في تاريخ الرئاسة الأميركية

لم يشهد التاريخ الأميركي مثيلا لما يحدث مع دونالد ترامب، حيث يواجه الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية، عددا غير مسبوق من القضايا القانونية.
حصل ترامب (78 عاما) على ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر الحزب في يوليو/تموز في محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض بعد خسارة الانتخابات في 2020.
ويواصل ترامب ترديد المزاعم بأن الديمقراطيين سرقوا انتخابات 2020، بينما يمضي في محاولته للوصول إلى البيت الأبيض وسط تحديات قانونية غير مسبوقة.
وينفي ترامب كل الاتهامات ويعتبرها حملة سياسية تهدف إلى منعه من الوصول إلى الرئاسة مرة أخرى، ويعتقد معظم أنصاره وناخبي حزبه الجمهوري أن الاتهامات غير صحيحة.
القوانين الأميركية لا تمنع ترامب من الترشح حتى لو أدين
بدأت محاكمة ترامب في قضية "المال مقابل الصمت" بنيويورك في أبريل/نيسان 2024، وتتعلق القضية باتفاق أبرمه ترامب عبر محاميه السابق مايكل كوهين مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لدفع مبلغ من المال مقابل صمتها عن علاقة ترامب معها، وهذا بحد ذاته مخالفة قانونية وقد وجه المدعي العام ألفن براغ الاتهامات تحت بند الجرائم، مشيرا إلى أن ترامب قصد تضليل الناخبين بإخفاء الحقائق.
وتركزت قضية أخرى رفعتها المدعية العامة فاني والاس في مقاطعة فولتون، على طلب ترامب من مسؤول حزبي "إيجاد" أصوات كافية لقلب نتائج انتخابات 2020، وشملت الاتهامات تشكيل شبكة على شكل عصابات منظمة لقلب نتائج الانتخابات، وترهيب المسؤولين عن تنظيمها.
القضايا الاتحادية
يواجه ترامب 37 اتهاما وذلك لاحتفاظه بوثائق سرية في منزله تعود لفترة رئاسته، وهو ما يعد مخالفة قانونية، و4 اتهامات بمحاولات غير قانونية للبقاء في الرئاسة بعد خسارته انتخابات 2020.
وخسر ترامب القضايا المدنية المرفوعة ضده، الأولى من الكاتبة جيل كارول، وتتعلق بالتحرش الجنسي والتشهير، كما تم تغريمه 88 مليون دولار بعد أن خسر دعوى تشهير أخرى رفعتها كارول في السياق نفسه.
كما خسر قضية تتعلق بالتلاعب في سجلات شركاته الخاصة، رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، ودفع غرامة قدرها 175 مليون دولار، وهذا المبلغ جاء بعد تخفيف القاضي شروط الغرامة.
يواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأظهر استطلاع رأي جديد تقدم ترامب بشكل طفيف على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وذلك في أحدث المؤشرات.
ورفض ترامب الالتزام بقبول نتائج انتخابات 2024 أو استبعاد العنف السياسي المحتمل، كما تعهد بالعفو عن المؤيدين المسجونين بسبب الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، ووصفهم بأنهم "محاربون".
وهدد ترامب بمحاكمة مسؤولين بالمجمع الانتخابي ومانحين وشركة غوغل وآخرين في حالة فوزه، وقال إنه لن يترشح مرة أخرى إذا خسر.