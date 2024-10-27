كان زين أصغر أفراد عائلة النجار الممتدة، والمقيمة في منطقة دير البلح في قطاع غزة. في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أودت غارة جوية إسرائيلية بحياة 18 من أفراد هذه العائلة بينهم 5 أطفال و3 نساء وأصيب 23 آخرون بجراح. لم يكن عمر زين وقتها يتعدى عمره الشهرين.

ويفيد موقع إير وورز Airwars، وهو منظمة بريطانية متخصصة بمراقبة الحروب، أن 3 من الأسر المتفرعة عن عائلة النجار الممتدة، خسرت 10 أو أكثر من أفرادها. ويبين التصميم التالي أن هذه العائلة وحدها خسرت 393 من أفرادها، منذ بدء حملة الإبادة الجماعية في غزة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.