الولايات المتأرجحة.. جسر العبور إلى البيت الأبيض

يعد الفوز في الولايات المتأرجحة مفصليا لوصول المرشح إلى حكم البيت الأبيض، فبينما ينقسم ولاء الولايات السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يبقى التذبذب واضحا بينهما في الولايات المتأرجحة، لحسم نتائج الانتخابات وإعلان الفائز بالرئاسة.

ويعتمد فوز كامالا هاريس ودونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بشكل أساسي على نتيجة تصويت هذه الولايات.

وتفتقر الولايات المتأرجحة، إلى الولاء الثابت لأي من الحزبين السياسيين في الانتخابات الوطنية، حيث تقف كساحات معركة محورية للمرشحين الرئاسيين.

وفيما يلي أبرز الولايات المتأرجحة باللون البنفسجي، تعرف عليها:

ويركز المرشحون الرئاسيون في الحملات الانتخابية بشكل أساسي على الولايات المتأرجحة، وينفقون مئات الملايين من الدولارات على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية.

ولا يبذل المرشحون أي جهد بحملاتهم الترويجية على الولايات المضمونة بالفوز أو الخسارة، ويتم ادخار الموارد والطاقة للتنافس في الولايات التي يمكن لها أن تصوت لأي من الحزبين.

وتظهر استطلاعات الرأي، نسب الدعم في الولايات الأميركية، لكل من بايدن وترامب وهاريس، وكيفية التغيير الواضحة عند دخول هاريس المنافسة وانسحاب بايدن منها.

وكان ترامب يتقدم على بايدن فيها حتى انسحابه من الانتخابات الرئاسية، لكن دخول هاريس للمنافسة بالانتخابات قلب موازين المعادلة.

وكون الولايات المتأرجحة، المكان الذي يتم فيه الفوز بالانتخابات وخسارتها، وأن أصوات المجمع الانتخابي يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين، كانت استطلاعات الرأي في 6 منها، كافية لحساب الاتجاه العام لكل مرشح ورواية قصة سباق متقارب للغاية.

ويرى البعض أن ترامب جاهز بشكل أفضل من هاريس للتعامل مع القضايا التي يهتمون بها، وعلى رأسها، الاقتصاد وأمن الحدود، بينما يرى البعض الآخر أن هاريس تتمتع بميزة قوية، وهي مساعدة مصالح العمال النقابيين، ونراهم منقسمين بالتساوي تقريبا حول المرشح الذي يجب أن يحكم البيت الأبيض، وفقا للاستطلاعات.