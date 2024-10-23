"أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، لا يستحق أن يُسمح له بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة"، بهذه التغريدة المنشورة عبر حسابه على منصة إكس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فرض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حظرا على أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بذريعة امتناعه عن إصدار إدانة فورية للهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على قواعد عسكرية إسرائيلية، من دون أن يفوت كاتس ربط مواقف المسؤول الدولي المذكور بمواقفه ذات الصلة بحرب غزة.

دعم مزدوج

المنظمة الدولية بهيئتيها الكبرى (مجلس الأمن والجمعية العامة) انتصرت لغوتيريش. فأصدر الأعضاء الـ15 في المجلس -ومن بينهم الـ5 الدائمون (وبينهم الولايات المتحدة)- بيانا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعموا فيه موقف غوتيريش، ودعوا "كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإقامة علاقة مثمرة وفعّالة مع الأمين العام، وأن تمتنع (كل الدول) عن أي إجراء من شأنه أن يقوض عمله وعمل أجهزته". وزادوا أن "أي قرار لا يشمل الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة يأتي بنتائج عكسية، خاصة في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

أما في الجمعية العامة، فوجه ممثلو 104 من دولها الـ193 يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول رسالة تضامن ودعم إلى غوتيريش نفسه، أقروا فيها بدوره "الحيوي في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة، بما في ذلك الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتسهيل الجهود الإنسانية، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم". وأشار ممثلو الدول الـ104 كذلك إلى إسرائيل بالاسم، ودانوا إجراءاتها "التي تقوض قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ ولايتها، وقد تؤدي إلى تأخير إنهاء الأعمال العدائية، وإنشاء مسار موثوق نحو حل الدولتين".