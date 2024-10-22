بعد ظهر يوم حار من شهر مارس/آذار من العام الماضي، كان موظف إغاثة أميركي يجلس على كرسي في بلدة شيرارو في منطقة تيغراي الإثيوبية التي مزقتها الحرب، وهو يحتسي القهوة المحمصة التقليدية، عندما ظهرت شاحنة حمراء مليئة بأكياس الحبوب.

كانت الأكياس التي يبلغ وزنها 50 كيلو مختومة بختم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ أكبر مانح للمساعدات الغذائية في العالم. كان من المفترض أن تساعد الحبوب بعض ملايين الأشخاص في إقليم تيغراي الذين يعتمدون على التبرعات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

لكن بدلا من التوجه إلى وجهتها المقصودة – معسكر مليء بالجياع – تحركت الشاحنة الحمراء في الاتجاه الخاطئ. فقرر موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي انضم إليه عدد من زملائه، متابعة الشاحنة.

يقول مسؤولو الوكالة إنهم سرعان ما علموا أن آلاف الأطنان من الحبوب المتبرع بها يتم تحويلها إلى المطاحن التجارية والأسواق في جميع أنحاء إثيوبيا. وصدم اكتشاف الصدفة الوكالة الأميركية، التي أعلنت في مايو/أيار 2023 إنها بدأت تحقيقا. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة – وهو موزع رئيسي للمساعدات الغذائية وشريك رئيسي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إطعام الجياع في إثيوبيا والعالم – إنه سيحقق بدوره في القضية .

وأثناء التحقيق علق المانحون عمليات توزيع المساعدات الغذائية في جميع أنحاء إثيوبيا، مما أدى إلى حجب إمداداتها عن ملايين الجياع لمدة خمسة أشهر على الأقل. هذا إلى جانب أن نتائج التحقيق لم تكشف بعد، ولم تتحدد كذلك أي من أسماء المشتبه بهم.

ومع ذلك، يعتقد عمال الإغاثة الإنسانية والمسؤولون الأميركيون أن هذا النشاط يمثل واحدة من أكبر السرقات وعمليات وضع اليد على المساعدات الغذائية التي تم توثيقها على الإطلاق. ووسط ترجيح ألا يتم قط التعرف على حجم الخسارة الإجمالية أبدا، يقول مسؤول من التغراي إن أكثر من 7000 طن من القمح سرقت – وهي كمية تكفي لإطعام أكثر من 450.000 شخص لمدة شهر.