المكان: حديقة لافييت قبالة البيت الأبيض

الزمان: صباح السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024

شاب في الثلاثينيات من العمر، يتقدم حشد المتجمهرين تحت رقابة الشرطة، قبالة مقر الرئاسة الأميركية، للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ثم يفاجئهم بإشعال النار في ذراعه اليسرى وهو يصيح "نشرنا المعلومات المضللة. أنا صحافي.. جعلت الأمر يبدو كأنّه طبيعي.. إلى 10 آلاف طفل في غزة ممن فقدوا طرفا في هذا الصراع.. أعطيكم ذراعي اليسرى.. ليرفع صوتي صوتكم كي لا تختفي ابتساماتكم (...)".

استقطب الفعل الاحتجاجي النادر هذا اهتمام الإعلام والشرطة الفدرالية والمتضامنين مع غزة الذين هبوا لنجدة القائم به، وهو صموئيل مينا جونيور الصحفي في شبكة أريزونا فاميلي. وذكّر من جانب آخر بالأفعال التضامنية المماثلة التي أقدم عليها 3 شبان أميركيين آخرين أمام ممثليات دبلوماسية إسرائيلية في ولايات أميركية مختلفة، وهم على التوالي: شاب لم تعرف هويته أضرم النار في نفسه قبالة القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023، ثم العسكري في سلاح الجو آرون بوشنيل الذي أحرق نفسه حتى الموت قبالة السفارة الإسرائيلية في واشنطن يوم 25 فبراير/شباط الماضي، وأخيرا ماثيو نيلسون الذي أشعل النار في نفسه حتى الموت قبالة القنصلية الإسرائيلية في بوسطن يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

مقال شارح

لكن الأهم في واقعة صموئيل هو اجتماع البعد الإنساني للفعل الاحتجاجي هذا بالرسالة الإعلامية، التي كشف تفاصيلها في اليوم ذاته في مقال مطول نشر على موقع صموئيل الشخصي. وتضمن المقال شرحا لآرائه واستنتاجاته حيال سياسات إدارة بايدن العامة وتلك المتصلة بحرب غزة. وإلى جانبها السياسات التحريرية لوسائل الإعلام الأميركية في تغطياتها لحرب الإبادة المتوالية فصولا في القطاع.