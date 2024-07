في عام 2017، دخل دونالد ترامب البيت الأبيض، واتجه آموس هوكشتاين نحو تحقيق أهدافه في ملف الطاقة من خارج واشنطن، وعلى رأسها تطويق الغاز الروسي قدر الإمكان. ففي العام نفسه، انتقل آموس للعمل في مجلس إدارة شركة "نفطوغاز" المملوكة للدولة الأوكرانية، وذلك بناء على توصيات من مسؤولين أميركيين، ومن ثمَّ أصبح يُشرِف على وضع آليات لمكافحة الفساد في الشركة وفقا للمعايير التي وضعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وكان البنك قد أوصى بسلسلة من الإصلاحات في مجالس الإدارة للشركات الأوكرانية الكُبرى لتقويض فساد دوائر بعينها في السلطة تربَّحت منها بعيدا عن أي آليات رقابية (22).

غير أن تلك الدوائر كانت في الوقت نفسه ذات صلة وطيدة بالكرملين والنفوذ الروسي، ما جعل المهمة الأوروبية-الأميركية ذات وجهين: مكافحة الفساد، وتقويض النفوذ الروسي. وقد واجهت جهود آموس ورفاقه مقاومة من الدوائر الموالية لروسيا في أوكرانيا بطبيعة الحال. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2020، اقترح أحد أعضاء البرلمان الأوكراني المُقرَّبين من بوتين قانونا يُزيح كل الشخصيات الأجنبية من الشركات المُساهمة مثل نفطوغاز، وألا يدخل مجالس إدارتها سوى مواطنين أوكرانيين على أن يكونوا قد عاشوا في أوكرانيا ثلاث سنوات قبل مباشرة مهامهم، وأن يحصلوا على موافقة من الأجهزة الأمنية الأوكرانية (23).

بينما تكثَّفت الضغوط الروسية، بدأت سلسلة استقالات في تلك الشركات حين شعر البعض أن جهوده ذهبت أدراج الرياح، وعلى رأسهم هوكشتاين الذي استقال في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020 (24). في أعقاب استقالته نشر آموس خطابا تناقلته الصحف عن أسباب رغبته في الرحيل، وأشار إلى فتور العزيمة فيما يتعلَّق بإصلاح أوكرانيا، وإلى عزوف إدارة ترامب حينئذ عن استكمال مهمة "مكافحة الفساد" في أوكرانيا (25).

ولكن غضب آموس من ترامب تجاوز تقاعسه عن استكمال ما بدأه أوباما. لقد كان رجال ترامب في المشهد الأوكراني سببا رئيسيا في دفع آموس نحو الاستقالة، لا سيَّما "روبِرت بِنش"، الأميركي الذي عُيِّن هو الآخر في مجلس إدارة نفطوغاز بتوصية من وزير الطاقة في إدارة ترامب. لقد عمل بِنش مساعدا لوزير الطاقة الأوكراني "يوري بويكو" في إدارة الرئيس السابق الموالي لروسيا "فيكتور يانوكوفيتش"، ومن ثم نُظِر له بوصفه جزءا من ميول ترامب لاحتواء روسيا بدلا من الضغط عليها. علاوة على ذلك، بذل بِنش جهدا لمساعدة شركة أميركية مغمورة، لويزيانا لصادرات الغاز الطبيعي (LNGE)، كي تُبرم عقدا مع الحكومة الأوكرانية في مجال الغاز المُسال، وهي شركة حديثة التأسيس دون أي أصول أو صفقات سابقة أو أعمال قائمة في أي حقل غاز في العالم، إلا أن مؤسسها متزوِّج من عائلة بِنش (26).

#VYSHYVANKA day in #Ukraine. Good mtgs w PM @VGroysman and new government team. @GeoffPyatt pic.twitter.com/3KBixjoGk0

— amos hochstein (@amoshochstein) May 19, 2016