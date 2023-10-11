غزة تحت القصف.. ليالي وأيام الفلسطينيين في الحرب

أحياء ومبان كاملة كأنها لم تكن، تسعى الجرافات بين الركام في محاولة للوصول للجثث تحت الأنقاض، لكن فرق الإنقاذ المدني نفسها تصبح هدفا للقصف الإسرائيلي

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبنى مدمر ومتضرر في وسط مدينة خان يونس الذي تعرض لقصف شديد في جنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي خلال الليل (الفرنسية)
11/10/2023
Caged birds that survived overnight Israeli shelling are seen in a damaged apartment in the city center of Khan Yunis in the southern Gaza Strip following overnight Israeli shelling, on October 10, 2023. - Israel pounded Hamas targets in Gaza on October 10 and said the bodies of 1,500 Islamist militants were found in southern towns recaptured by the army in gruelling battles near the Palestinian enclave. (Photo by SAID KHATIB / AFP)
طيور في أقفاص نجت من القصف الإسرائيلي خلال الليل في شقة متضررة بشدة وسط مدينة خان يونس (الفرنسية)

ليال قاتمة ومخيفة تحت القصف الإسرائيلي في غزة المحاصرة، ليلة حرب مظلمة تلو أخرى بفعل قطع الكهرباء لكن تضيؤها النيران الساطعة التي يخلفها القصف الجوي والبحري من الزوارق ومئات الغارات الحربية التي لم تكسر إرادة الحياة لدى سكان القطاع.

وبسبب كثافة النيران تخفق العديد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني في الوصول للمصابين والجرحى، وسجل مراسل الجزيرة قصفا مباشرا استهداف طواقم إسعاف وحتى مواطنين عاديين يذهبون لإغاثة أقاربهم وجيرانهم، في أحياء مثل الرمال والزيتون والنصيرات والشجاعية وجباليا والكرامة وغيرها.

قطاع غزة المحاصر الهجوم الإسرائيلي على غزة - تغطية
قطاع غزة المحاصر (الجزيرة)

يتجمع أفراد الأسرة في المكان الذي يظنونه أكثر أمنا أو الأبعد عن الموت الآتي من السماء، ويتسمر الجميع أمام تحديثات الأخبار على شاشات التلفزيون، ولا ينام الأطفال بسبب الخوف من القصف بدون سابق إنذار، بينما تحرص النساء المحجبات على البقاء بحجابهن في البيوت ليتمكنَّ من الهروب من المنازل في أي لحظة إذا ما دعت الحاجة لذلك حتى لا تصير أماكن العيش مقابر على رؤوس أصحابها.

يتساءل الكبار والصغار ما الذي سيحدث تاليا؟، لكن الشطر الأسوأ من المعاناة هو الصوت المرعب للغارات الجوية الذي يترافق مع ارتجاج جدران المنازل.

Palestinian children inspect a damaged car following Israeli shelling in the city center of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 10, 2023. - Israel pounded Hamas targets in Gaza on October 10 and said the bodies of 1,500 Islamist militants were found in southern towns recaptured by the army in gruelling battles near the Palestinian enclave. (Photo by SAID KHATIB / AFP)
أطفال فلسطينيون يتفقدون سيارة مدمرة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة (الفرنسية)
المصدر : الجزيرة