وزيرة خارجية فلسطين: الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، اليوم الاثنين، إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي المحتلة سياسة دولة وليس مجرد أفعال فردية، مشددة على ضرورة تسميته "إرهابا إسرائيليا" وليس "عنفا"، لأنه يمثل ممارسة ممنهجة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال.

وأضافت أغابكيان، في مؤتمر صحفي برام الله بُثَّ على شاشة الجزيرة مباشر، أن المستوطنين المسلحين يعملون في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وبدعم حكومي.

وأشارت إلى أن العنف الاستيطاني شهد تحولا خطيرا خلال السنوات الماضية، مع تزايد التنظيم والتنسيق والتسليح بين المستوطنين، الذين تحولوا إلى مليشيات تعمل علنا في كل المناطق الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية إن الضفة الغربية شهدت أكثر من 11 ألف اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين منذ عام 2023، مشيرة إلى استشهاد 18 فلسطينا جراء هجمات المستوطنين على البلدات والقرى.

وأشارت إلى الاعتداءات التي شهدتها بلدة تل جنوب نابلس قبل أيام وأسفرت عن شهداء ومصابين، مشددة على أنها ليست حوادث فردية بل هي جزء من حملة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين.

توسّع استيطاني

وذكرت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن 42 بؤرة استيطانية توسّعت على حساب الأراضي الزراعية ومناطق الرعي في الضفة الغربية.

وقالت أغابكيان إنه منذ عام 2023، شهدت الضفة 341 عملية هدم، و45 هجمة على مساجد، بينما تم التعدي على 3379 دونما من الأراضي.

وأضافت أن عمليات الهدم والاعتداءات تدمر البنية التحتية والأسر وسُبل العيش في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن 92% من التحقيقات في هذه الانتهاكات أُنهيَت، والقليل جدا منها أدى إلى الإدانة، مما يعكس حالة إفلات ممنهجة من العقاب.

وذكرت أغابكيان أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المستوطنات غير قانونية، وأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة يجب أن ينتهي.

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وفيما يخص الوضع في غزة، قالت الوزيرة الفلسطينية إن الإبادة مستمرة والمساعدات الإنسانية لا تصل بالقدر الكافي، مع إغلاق المعابر واستمرار الغارات، مؤكدة أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية نقل الحقيقة دون تجميل أو تحريف.

وتشهد الضفة الغربية تسارعا لمخططات الاستيطان، ويتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، وهو ما أثار تحذيرات من أن الضفة الغربية مُقبلة على انفجار.