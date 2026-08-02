العدد الحادي والثلاثون من "لباب": إعادة بناء الأطر التفسيرية للتحولات الإستراتيجية

أصدر مركز الجزيرة للدراسات العدد الحادي والثلاثين من مجلة "لباب للدراسات الإستراتيجية"، متضمنًا مجموعة من الدراسات التي تتناول أبرز التحولات الدولية والإقليمية من منظور تحليلي يسعى إلى تطوير الأطر التفسيرية لفهمها، في ظل بيئة إستراتيجية تتسم بتسارع الأزمات وتداخل أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

ويأتي العدد في سياق استمرار التفاعلات العسكرية والأمنية في الخليج، في أعقاب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما أعقبها من تداعيات لم تنجح الهدنة الهشة أو محاولات التهدئة في احتوائها، مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، وتجدد المواجهات العسكرية، واتساع دائرة التهديدات التي استهدفت دول الخليج والأردن. ويذهب العدد إلى أن هذه التطورات، إلى جانب ما يشهده النظام الدولي من تحولات متسارعة، تؤكد أن الأزمات المعاصرة لم تعد تنتهي بتسويات حاسمة، وإنما تتخذ أشكالًا ممتدة من الضغوط المتبادلة والردع المتقطع وإعادة تشكيل موازين القوة.

وانطلاقًا من ذلك، يركِّز العدد على الحاجة إلى مراجعة الأطر التفسيرية التقليدية في الدراسات الإستراتيجية، وتطوير نماذج تحليلية أكثر قدرة على تفسير التحولات العميقة التي تعيد تشكيل النظامين الدولي والإقليمي، وتتجاوز الوصف المباشر للأحداث إلى فهم البنى الفكرية والمؤسسية والجيوسياسية التي تنتجها.

ويُفتَتَح العدد بدراسة تقدِّم مفهوم "الجغرافيا السياسية للشر" إطارًا نظريًّا لتحليل العلاقة بين الجغرافيا والسلطة وإنتاج فضاءات الاستثناء، انطلاقًا من حالة "جزيرة إبستين"، ثم تُوسِّع نطاق التحليل ليشمل حالات أخرى، مثل غوانتانامو وجزر التجارب النووية وجزر الاقتصاد السري، بما يفضي إلى بناء نموذج يفسِّر توظيف الجغرافيا في إنتاج الهيمنة وإعادة توزيع القوة.

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كما يتناول العدد التحولات التي شهدتها الحركة المحافظة في الولايات المتحدة من خلال تحليل العلاقة بين الاندماجية الكلاسيكية والترامبية، مقدِّمًا قراءة تاريخية وفكرية لتطور اليمين الأميركي، والدور الذي اضطلعت به المؤسسات الفكرية والقانونية في إعادة تشكيل أولوياته ومعايير الشرعية داخله.

دراسة عن خطاب حركات الألتراس في المغرب ودورها في التعبير عن القضية الفلسطينية منذ أحداث السابع من أكتوبر

ويخصص العدد دراسة لتداعيات الحرب الأميركية-الإيرانية على الأمن الخليجي، تبحث التحولات البنيوية التي طرأت على البيئة الأمنية في المنطقة، ومتطلبات بناء منظومة دفاعية خليجية أكثر تكاملًا تستند إلى عقيدة أمنية مشتركة، وقدرات دفاع متعددة الطبقات، وآليات تنسيق قادرة على مواجهة التهديدات المركَّبة.

وفي مجال دراسات الاستخبارات، يقدِّم العدد دراسةً تطرح "فرضية القرب" بوصفها إطارًا تفسيريًّا جديدًا لتحليل ظاهرة تسييس الاستخبارات، من خلال تفسير العلاقة بين المحلِّل الاستخباراتي وصانع القرار عبر مستويات متعددة، بما يوسِّع فهم العلاقة بين المعرفة والسلطة والمؤسسة.

ويتضمن العدد كذلك دراسة عن خطاب حركات الألتراس في المغرب ودورها في التعبير عن القضية الفلسطينية منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال تحليل الخطاب النقدي للأهازيج والأغاني ورسومات الغرافيتي، بوصفها أدوات لإنتاج أشكال جديدة من الفعل الاحتجاجي والتعبئة السياسية.

وفي باب "متابعات"، يتناول العدد التحوُّل في السياسة الأمنية الألمانية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ورصد انتقال ألمانيا من نموذج "القوة المدنية" إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة تموضعها داخل المنظومتين، الأوروبية والأطلسية، مع بحث انعكاسات ذلك على مستقبل الأمن الأوروبي.

ويُختتم العدد بقراءة نقدية لكتاب "الحرب على الطاقة: القوة والإمبراطوريات والأزمة الإيكولوجية" للاقتصادي والسياسي الإسباني، ألبرتو غارثون، الذي يناقش العلاقة بين الموارد والطاقة والتحولات الجيوسياسية والأزمة البيئية، وما تثيره من أسئلة تتصل بالاقتصاد السياسي الدولي والعدالة الإيكولوجية ومستقبل الانتقال الطاقي.

ويعكس العدد الحادي والثلاثون من مجلة "لباب للدراسات الإستراتيجية" توجه المجلة نحو الإسهام في تطوير المعرفة العلمية في مجالي السياسة الدولية والدراسات الإستراتيجية، عبر نشر دراسات تسعى إلى بناء مفاهيم وأدوات تحليلية جديدة تساعد على فهم التحولات الكبرى واستشراف مساراتها.

ويمكن قراءة العدد وتحميله عبر (هذا الرابط).