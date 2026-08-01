من إيران إلى أوكرانيا.. حروب إقليمية توشك أن تتحول لمواجهة عالمية

لم تعد الحروب الدائرة في إيران وأوكرانيا محصورة ضمن حدود الأطراف المتحاربة، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى صراعات ذات أبعاد دولية واسعة، مع تزايد عدد الدول المنخرطة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتصاعد مخاطر انتقال المواجهة إلى مناطق جديدة من العالم.

بهذه المقدمة افتتح موقع "آي بيبر" البريطاني مقالا تحليليا أكد فيه أن استمرار التصعيد في الجبهتين الإيرانية والأوكرانية يهدد بتحويل النزاعات الإقليمية إلى صراع عالمي يصعب التحكم في مساره، مشيرا إلى أن سلسلة من الأحداث الأخيرة كشفت اتساع رقعة المواجهة.

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من بين هذه الأحداث -كما يقول كيرون مونكس في تحليله بالصحيفة- سقوط صاروخ يُعتقد أنه روسي قرب الحدود البولندية مع أوكرانيا، واندلاع حريق في ناقلة أمريكية داخل ميناء مصري بعد تهديدات إيرانية، إضافة إلى هجوم أوكراني على إيران في بحر قزوين أدى إلى مقتل بحار.

مخاطر انتقال الحرب

ويرى التحليل أن هذه التطورات، تعكس انتقال الحرب من ساحات القتال التقليدية إلى مناطق جديدة، بما يزيد احتمالات سوء التقدير وفتح جبهات إضافية، خاصة أن هناك تحذيرات مسؤولين وخبراء دوليين، مثل تنبيه بريت ماكغورك -المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن– إلى أن هناك مؤشرات تحمل أبعادا تشبه الحروب العالمية، وتذكير الباحث يوسي ميكيلبرغ بأن قادة الدول التي تدخل الحروب غالبا ما يجدون أنفسهم أمام صراعات أكبر بكثير مما خططوا له.

وقد كشف الهجوم الأوكراني على إيران مخاطر التصعيد المتبادل، بعدما أفادت تقارير بأن طهران كانت تستعد للرد بإطلاق صواريخ باليستية على أهداف أوكرانية قبل أن تتدخل الدبلوماسية، كما أن كييف -التي تعتبر إيران طرفا مشاركا في الحرب بسبب دعمها العسكري لروسيا- لا تستبعد تنفيذ مزيد من الضربات ضدها.

وتناول التحليل مخاطر انتقال الحرب إلى الدول الواقعة بين مناطق الصراع، خصوصا دول أوروبا الشرقية والقوقاز ودول البلطيق التي أصبحت أراضيها وأجواؤها عرضة لتحليق الطائرات المسيّرة والصواريخ المرتبطة بالحرب الأوكرانية.

حربان مترابطتان

ويحذر خبراء من أن أي حادث غير مقصود أو سوء فهم قد يؤدي إلى ردود فعل عسكرية متبادلة تفتح جبهات جديدة، خصوصا في ظل تقلص هامش الخطأ أمام هذه الدول.

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وعلى المستوى الأوسع، يرى التحليل أن الحربين في أوروبا والشرق الأوسط أصبحتا مترابطتين ضمن صراع عابر للقارات، إذ توسع أوكرانيا أنشطتها خارج حدودها، في عمليات لقواتها الخاصة في دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قوات روسية أو جماعات موالية لموسكو، في وقت تواصل فيه إيران دعمها لروسيا، مما يعمق الترابط بين جبهتيْ الحرب.

ويؤكد التقرير أن المواجهات في الشرق الأوسط اتخذت طابعا إقليميا أوسع، حيث شنت إيران هجمات ضد عدد من الدول خلال صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كما يخوض حلفاؤها الحوثيون في اليمن مواجهات مع السعودية المدعومة من واشنطن، مما يزيد المخاوف بشأن أمن الطاقة والتجارة العالمية.

استمرار دوامة التصعيد

ويتناول التحليل أيضا الدور المتزايد للحلفاء الآخرين، ولا سيما كوريا الشمالية التي تقدم دعما عسكريا لروسيا في الحرب الأوكرانية عبر إرسال جنود وذخائر، مما يثير مخاوف في منطقة المحيط الهادئ، خاصة لدى كوريا الجنوبية التي تخشى من انتقال تقنيات عسكرية روسية متقدمة إلى بيونغ يانغ.

ويشير التقرير إلى أن احتمال انخراط الصين بصورة أكبر في هذه الصراعات يمثل أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، لأن بكين -رغم إعلانها الحياد رسميا في الحرب الأوكرانية- ساعدت روسيا اقتصاديا وصناعيا على تجاوز العقوبات، كما تحدثت تقارير عن احتمال إبرام صفقة لتزويد إيران بأسلحة دفاع جوي، وهي تقارير نفتها الصين وباكستان.

وخلص التحليل إلى أن الحروب الحالية باتت تتحرك خارج نطاق السيطرة الكاملة للقوى التي أطلقتها أو انخرطت فيها، بسبب تشابك التحالفات وتعدد ساحات المواجهة.

وكل تصعيد جديد يحمل خطر إشراك دول إضافية، وتحويل النزاعات الإقليمية إلى مواجهة دولية أوسع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي غياب الحلول السياسية إلى استمرار دوامة التصعيد وتغيير موازين القوى العالمية.