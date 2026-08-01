سياسة|صحافة|إيران

من إيران إلى أوكرانيا.. حروب إقليمية توشك أن تتحول لمواجهة عالمية

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PRODUCTION - 07 September 2023, Poland, Zerdziny: A sign near the border triangle of Poland with Russia and Lithuania indicates the Russian border. The border area between Poland and Lithuania is considered a potential flashpoint in the event of a confrontation between Russia and NATO. Poland is arming, Lithuania is to get a Bundeswehr brigade. (to dpa "Suwalki gap: Poland and Lithuania fear Nato weak point") Photo: Fabian Sommer/dpa (Photo by Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images)
المنطقة الحدودية بين بولندا وليتوانيا بؤرة توتر محتملة في حال نشوب مواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (غيتي)
Published On 1/8/2026

لم تعد الحروب الدائرة في إيران وأوكرانيا محصورة ضمن حدود الأطراف المتحاربة، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى صراعات ذات أبعاد دولية واسعة، مع تزايد عدد الدول المنخرطة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتصاعد مخاطر انتقال المواجهة إلى مناطق جديدة من العالم.

بهذه المقدمة افتتح موقع "آي بيبر" البريطاني مقالا تحليليا أكد فيه أن استمرار التصعيد في الجبهتين الإيرانية والأوكرانية يهدد بتحويل النزاعات الإقليمية إلى صراع عالمي يصعب التحكم في مساره، مشيرا إلى أن سلسلة من الأحداث الأخيرة كشفت اتساع رقعة المواجهة.

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من بين هذه الأحداث -كما يقول كيرون مونكس في تحليله بالصحيفة- سقوط صاروخ يُعتقد أنه روسي قرب الحدود البولندية مع أوكرانيا، واندلاع حريق في ناقلة أمريكية داخل ميناء مصري بعد تهديدات إيرانية، إضافة إلى هجوم أوكراني على إيران في بحر قزوين أدى إلى مقتل بحار.

مخاطر انتقال الحرب

ويرى التحليل أن هذه التطورات، تعكس انتقال الحرب من ساحات القتال التقليدية إلى مناطق جديدة، بما يزيد احتمالات سوء التقدير وفتح جبهات إضافية، خاصة أن هناك تحذيرات مسؤولين وخبراء دوليين، مثل تنبيه بريت ماكغورك -المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن– إلى أن هناك مؤشرات تحمل أبعادا تشبه الحروب العالمية، وتذكير الباحث يوسي ميكيلبرغ بأن قادة الدول التي تدخل الحروب غالبا ما يجدون أنفسهم أمام صراعات أكبر بكثير مما خططوا له.

وقد كشف الهجوم الأوكراني على إيران مخاطر التصعيد المتبادل، بعدما أفادت تقارير بأن طهران كانت تستعد للرد بإطلاق صواريخ باليستية على أهداف أوكرانية قبل أن تتدخل الدبلوماسية، كما أن كييف -التي تعتبر إيران طرفا مشاركا في الحرب بسبب دعمها العسكري لروسيا- لا تستبعد تنفيذ مزيد من الضربات ضدها.

وتناول التحليل مخاطر انتقال الحرب إلى الدول الواقعة بين مناطق الصراع، خصوصا دول أوروبا الشرقية والقوقاز ودول البلطيق التي أصبحت أراضيها وأجواؤها عرضة لتحليق الطائرات المسيّرة والصواريخ المرتبطة بالحرب الأوكرانية.

This screen grab taken from video footage released on July 20, 2026 by Iran's Revolutionary Guards (IRGC)'s Sepah News shows what they say a missile being launched from an undisclosed location towards US targets in the Gulf.
إطلاق صاروخ من موقع غير معلن باتجاه أهداف أمريكية في الخليج حسب وكالة أنباء سباه التابعة للحرس الثوري الإيراني (الفرنسية)

حربان مترابطتان

ويحذر خبراء من أن أي حادث غير مقصود أو سوء فهم قد يؤدي إلى ردود فعل عسكرية متبادلة تفتح جبهات جديدة، خصوصا في ظل تقلص هامش الخطأ أمام هذه الدول.

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وعلى المستوى الأوسع، يرى التحليل أن الحربين في أوروبا والشرق الأوسط أصبحتا مترابطتين ضمن صراع عابر للقارات، إذ توسع أوكرانيا أنشطتها خارج حدودها، في عمليات لقواتها الخاصة في دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قوات روسية أو جماعات موالية لموسكو، في وقت تواصل فيه إيران دعمها لروسيا، مما يعمق الترابط بين جبهتيْ الحرب.

ويؤكد التقرير أن المواجهات في الشرق الأوسط اتخذت طابعا إقليميا أوسع، حيث شنت إيران هجمات ضد عدد من الدول خلال صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كما يخوض حلفاؤها الحوثيون في اليمن مواجهات مع السعودية المدعومة من واشنطن، مما يزيد المخاوف بشأن أمن الطاقة والتجارة العالمية.

A water tower is silhouetted against smoke rising from a fire following a reported strike in Behbahan, Khuzestan Province, Iran, in this still image obtained from social media video released July 22, 2026. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. VERIFICATION: - A watertank, vegetation, streetlights, road layout and building matched satellite imagery. - Exact date when the video was filmed not verified but Iran’s Fars news agency quoting a local official reported a missile attack in Behbahan on Wednesday (July 22). - Multiple corroborating videos also showed fire at the same location. - No older versions of the video were found posted online before July 22.
دخان يتصاعد من حريق أعقب هجوما جويا في بهبهان بمحافظة خوزستان الإيرانية (رويترز)

استمرار دوامة التصعيد

ويتناول التحليل أيضا الدور المتزايد للحلفاء الآخرين، ولا سيما كوريا الشمالية التي تقدم دعما عسكريا لروسيا في الحرب الأوكرانية عبر إرسال جنود وذخائر، مما يثير مخاوف في منطقة المحيط الهادئ، خاصة لدى كوريا الجنوبية التي تخشى من انتقال تقنيات عسكرية روسية متقدمة إلى بيونغ يانغ.

ويشير التقرير إلى أن احتمال انخراط الصين بصورة أكبر في هذه الصراعات يمثل أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، لأن بكين -رغم إعلانها الحياد رسميا في الحرب الأوكرانية- ساعدت روسيا اقتصاديا وصناعيا على تجاوز العقوبات، كما تحدثت تقارير عن احتمال إبرام صفقة لتزويد إيران بأسلحة دفاع جوي، وهي تقارير نفتها الصين وباكستان.

وخلص التحليل إلى أن الحروب الحالية باتت تتحرك خارج نطاق السيطرة الكاملة للقوى التي أطلقتها أو انخرطت فيها، بسبب تشابك التحالفات وتعدد ساحات المواجهة.

وكل تصعيد جديد يحمل خطر إشراك دول إضافية، وتحويل النزاعات الإقليمية إلى مواجهة دولية أوسع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي غياب الحلول السياسية إلى استمرار دوامة التصعيد وتغيير موازين القوى العالمية.

المصدر: آي بيبر

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