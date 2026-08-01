صحفي روسي: ما يجري في الضفة بداية لمخطط خطير

في الضفة الغربية، لا تبدأ الحكاية بانفجار أو اقتحام، بل بطفل يحفظ كلمات مثل "الجيش" و"المستوطنين" و"الهجوم" قبل أن يتعلم مفردات الطفولة. هكذا يلخص الصحفي والناشط الروسي أندري إكس واقعا يقول إنه لم يعد يترك للفلسطينيين حياة يومية، لأن الاحتلال بات هو الحياة نفسها، بكل ما تحمله من خوف وترقب وفقدان.

ويؤكد أندري أن كل فلسطيني تقريبا في الضفة الغربية يحمل قصة شخصية مع الموت أو الإصابة أو السجن، فقلما تخلو عائلة أو دائرة معارف من قريب أو صديق دفع ثمن الصراع. ويضيف أن آلاف الفلسطينيين أُجبروا خلال الأشهر الماضية على مغادرة منازلهم، في حين يعيش آخرون تحت تهديد دائم بهجمات قد تقع في أي لحظة، وهو ما يدفع السكان في كثير من المناطق إلى إبقاء أحد أفراد العائلة مستيقظا ليلا لتحذير الآخرين إذا وقع أي هجوم.

ويضيف أندري أن أثر التصعيد لا يقتصر على العمليات العسكرية، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة الأساسية، إذ يصف خدمات المياه والكهرباء بأنها غير مستقرة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة، ويقول إن الفلسطينيين يشعرون بأن واقعهم بأكمله يتشكل تحت وطأة الاحتلال.

هجمات مكثفة على نابلس

ويصف الصحفي والناشط الروسي الأسبوع الماضي بأنه كان من أكثر الأسابيع عنفا، موضحا أن كثافة الهجمات جعلت من المستحيل على الصحفيين تغطية جميع الأحداث أو حتى جزء كبير منها، الأمر الذي تركهم منهكين وموزعين بين مواقع الاعتداءات، لا سيما في محافظة نابلس التي يقول إنها تشهد النصيب الأكبر من الهجمات.

ووفق روايته، تتكرر يوميا اعتداءات تشمل إحراق منازل ومساجد ومركبات، وإصابة مدنيين ونقلهم إلى المستشفيات، في هجمات يشارك فيها مئات المستوطنين بحماية أو بمساندة قوات عسكرية، بحسب وصفه.

ويرى أندري أن المؤشرات تنذر بمزيد من التصعيد، مستشهدا بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطط لاجتياح مخيم آخر للاجئين وإخلائه، بعد العمليات التي شهدتها جنين وطولكرم، مرجحا أن تمتد العمليات إلى مخيمي عسكر أو بلاطة في نابلس، قبل أن تشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية.

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ويخلص الصحفي الروسي إلى أن وتيرة الهجمات -وفق مشاهداته- تتصاعد باستمرار منذ عام 2021، مؤكدا أنه لم يشهد شهرا كان أقل عنفا من سابقه، بل تتزايد الهجمات والتوسع الاستيطاني والدعم الحكومي للمستوطنات، في مشهد يراه يترك الفلسطينيين أمام واقع إنساني يزداد قسوة يوما بعد آخر.