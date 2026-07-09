إبادة جماعية وفصل عنصري واستعمار.. هل انقلبت الكنيسة البريطانية على إسرائيل؟

أوردت صحيفة تايمز البريطانية أن الحاخام الأكبر للمملكة المتحدة السير إفرايم ميرفيس دعا كنيسة إنجلترا إلى رفض مناقشة تقرير مثير للجدل يصف الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية"، محذرا من أن اعتماد الوثيقة قد يضر بالعلاقات بين اليهود والمسيحيين التي بنيت على مدى عقود.

وأوضحت الصحيفة أن ميرفيس أعرب، إلى جانب قادة بارزين في الجالية اليهودية البريطانية، عن اعتراضهم على خطط "المجمع الكنسي العام" في كنيسة إنجلترا لمناقشة وثيقة تحمل اسم "لحظة الحقيقة: الإيمان في زمن الإبادة الجماعية"، والمعروفة باسم "كايروس 2″، بسبب استخدامها مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" و"الاستعمار" و"الفصل العنصري" عند تناولها للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وأشارت تايمز إلى أن الوثيقة أعدتها مجموعة "كايروس فلسطين"، وهي مجموعة من المسيحيين الفلسطينيين، وهي تنتقد بشدة ما تصفه بأنه "حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة"، معتبرة أن الحرب الحالية تأتي في سياق طويل من "الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني والقمع السياسي".

وثيقة كايروس 2 استخدمت مصطلحات تضمنت "الإبادة الجماعية" و"الاستعمار" و"الفصل العنصري"

تبدأ مناقشتها غدا

ومن المقرر أن يناقش المجمع الكنسي العام -وهو الهيئة التشريعية العليا لكنيسة إنجلترا- إدراج الوثيقة ضمن قائمة المواد التي تستخدمها الكنيسة في جهودها لفهم الأوضاع في الشرق الأوسط، وسيجري التصويت خلال اجتماعات المجمع التي تبدأ الجمعة في مدينة يورك.

وحث "مجلس النواب اليهودي" -وهو مجلس تمثيلي لليهود البريطانيين تأسس عام 1760- أعضاء المجمع على رفض اعتماد التقرير، في حين طالب الحاخام التقدمي جوناثان رومان بسحبه، محذرين من أن استخدام هذه المصطلحات قد يؤدي إلى توتر جديد في العلاقات بين المؤسستين اليهودية والمسيحية في بريطانيا.

تحذير يهودي

ونقلت تايمز عن ميرفيس قوله إن مناقشة الوثيقة قد "تقوض عقودا من الجهود الدؤوبة لبناء العلاقات" بين اليهود والمسيحيين، مشيرا إلى أن اللغة الواردة فيها تحمل اتهامات خطيرة لإسرائيل.

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ويتضمن المقترح المعروض على المجمع الكنسي -وفقا لتايمز- دعما للمسيحيين الفلسطينيين، والتعبير عن الحزن على مقتل المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب التأكيد على رفض معاداة السامية ومعاداة المسلمين، كما دعا الكنيسة إلى التفاعل مع عدد من الوثائق المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني بهدف تعزيز فهمها للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتقول وثيقة "كايروس 2" إن الحرب في غزة تمثل امتدادا لـ "المشروع الصهيوني الرامي إلى السيطرة على كامل فلسطين وإخلائها من سكانها الفلسطينيين"، كما تصف إسرائيل بأنها "مشروع استعماري قائم على العنصرية"، وهي عبارات أثارت رفضا شديدا من قيادات يهودية بريطانية.