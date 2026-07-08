سياسة|إسبانيا

بين عقيدة الصفقات والفيتو الأوروبي.. لماذا تبدو تهديدات ترامب لإسبانيا بلا أنياب؟

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كومبو (COMBO) This combination of file pictures created on March 4, 2026 shows Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (L) giving a press conference at the Moncloa Palace in Madrid on December 15, 2025 and US President Donald Trump gesturing as he walks to board Marine One as he departs the South Lawn of the White House for Texas in Washington, DC, on February 27, 2026. Spanish PM Pedro Sanchez hit back today at US President Donald Trump's criticisms of Madrid's refusal to let US planes use its bases to attack Iran, saying "no to war". (Photo by Thomas COEX and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
مدة الفيديو 25 دقيقة 16 ثانية 25:16
Published On 8/7/2026

فجّرت توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوزير خزانته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا أزمة حادة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتزامن مع قمة أنقرة.

هذا الغضب الأمريكي المفاجئ ضد "الشريك الإسباني السيئ" -على حد وصف ترمب- يتجاوز حدود مدريد، ليضع قدرة واشنطن التنفيذية على المحك، ويختبر صلابة الرد الأوروبي المشترك أمام تصدع جديد يهدد بنية الناتو. كما يصطدم القرار الأمريكي بجدار من العقبات الهيكلية والاقتصادية التي تجعل تنفيذه الفعلي أمرا بالغ التعقيد.

وفي هذا السياق، يرى جيم تاونسند نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون أوروبا والناتو أن آليات التجارة مع دولة في الاتحاد الأوروبي تختلف تماما عن التعامل مع دول أخرى، مما يجعل معاقبة إسبانيا تجاريا أمرا مربكا وغير مبرر للمسؤولين في واشنطن.

من جانبه، يفكك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي هذه الاستحالة عبر مسارين، أولهما مؤسسي، حيث تخضع العلاقات التجارية بالكامل لصلاحيات المفوضية الأوروبية، مما يضع واشنطن في مواجهة التكتل بأكمله.

والآخر اقتصادي، إذ يميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بفائض يبلغ 5.2 مليارات دولار، مما يعني -وفق عبيدي- أن قطع العلاقات سيكبّد الخزانة الأمريكية خسارة مباشرة.

SHARM EL-SHEIKH, EGYPT - OCTOBER 13: President Donald Trump greets Spain's Prime Minister Pedro Sanchez during a world leaders' summit on ending the Gaza war on October 13, 2025 in Sharm El-Sheikh, Egypt. President Trump is in Egypt to meet with European and Middle Eastern leaders in what’s being billed as an international peace summit, following the start of a US-brokered ceasefire deal to end the war in the Gaza Strip. (Photo by Evan Vucci - Pool / Getty Images)
لقاء سابق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (غيتي)

لماذا إسبانيا؟

أما عن خلفيات استهداف مدريد، فترى أستاذة العلاقات الدولية في جامعة فالنسيا لولا بانيون كاستيلون أن سلوك ترمب يمثل "إستراتيجية إلهاء" لتبديد الانتباه عن الإخفاق العسكري الأمريكي الأخير في إيران.

ووفق الأكاديمية الإسبانية، فإن ترمب يستغل موقف إسبانيا التي كانت الأكثر وضوحا في رفض استخدام القواعد العسكرية على أراضيها لمهاجمة طهران، ومعارضتها للحرب الإسرائيلية على غزة.

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وتؤكد بانيون أن الرد الإسباني اتسم بالهدوء والدبلوماسية، حيث تتمسك مدريد بالتزاماتها "الدفاعية" داخل الحلف مثل المشاركة في فنلندا وحراسة الأطلسي مع رفضها القاطع للأجندات "الهجومية".

U.S. President Donald Trump gestures as he speaks to the media on the day of a NATO leaders' summit in Ankara, Turkey, July 8, 2026. REUTERS/Umit Bektas
ترمب خلال مشاركته في قمة الناتو بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)

ماذا عن الناتو؟

وتتجاوز تداعيات هذه الأزمة قضية إسبانيا لتطال العقيدة الأمنية للناتو، إذ يشير عبيدي إلى أن ترمب يسعى لنقل الأعباء المالية بالكامل للأوروبيين لإجبارهم على شراء السلاح الأمريكي، وهو ما يتعارض مع أولويات مدريد الداخلية كالبطالة والصحة، رغم رفع إنفاقها العسكري إلى 2%.

ويدفع هذا الشرخ، المقترن بمخاوف أوروبية من تقارب ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التكتل إلى التفكير في "مظلة أمنية أوروبية بديلة" أو "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا إذا لم يتوفر إجماع أوروبي كامل، حسب عبيدي.

ورغم ذلك، يرى تاونسند أن إعادة تسلح أوروبا تحت قيادة الناتو لا تشكل خطرا بل تستهدف مواجهة التهديدات المشتركة، بينما يستمر أمناء الحلف في محاباة ترمب وترميم العلاقات معه لتجنب سيناريو انسحاب واشنطن.

المصدر: الجزيرة

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