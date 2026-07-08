احتفالات في الدمازين باستعادة الجيش السوداني لمدينة الكرمك

أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الإستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، عقب معارك وصفها بأنها "شرسة وضارية" مع قوات الدعم السريع، في تطور ميداني جديد ضمن المواجهات المستمرة بين الطرفين.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته استعادت المدينة "عنوة واقتدارا"، مؤكدا أنها ألحقت بقوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما تُعد الكرمك من المدن ذات الأهمية الإستراتيجية والغنية بالمعادن في الإقليم.

وعقب الإعلان، دعا أحد أفراد الجيش السوداني عناصر قوات الدعم السريع إلى الاستفادة من العفو الذي سبق أن أعلنه القائد العام للقوات المسلحة، قائلا إن مدينة الكرمك "عادت إلى حضن الوطن" بعد غياب استمر ثلاثة أشهر ونصف، ومطالبا أفراد الدعم السريع بترك القتال والعودة إلى الوطن.

وفي موازاة التطورات العسكرية، شهدت مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، تجمعات لمئات السكان أمام مقر الفرقة الرابعة مشاة، احتفالا بإعلان استعادة الكرمك، وللتعبير عن دعمهم للقوات المسلحة.

ورفع المشاركون شعارات مؤيدة للجيش، من بينها "جيش واحد، شعب واحد"، في مشهد عكس حالة التأييد الشعبي التي رافقت إعلان السيطرة على المدينة.

وتأتي استعادة الكرمك، وفق إعلان الجيش السوداني، في إطار العمليات العسكرية التي ينفذها لاستعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وسط استمرار المعارك في عدد من ولايات البلاد.