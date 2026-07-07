وزير دفاع رومانيا: لا غنى عن واشنطن وعلى أوروبا الاعتماد على نفسها

قال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) توافقت، خلال قمتها المنعقدة اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفع ميزانيات الدفاع وتسريع وتيرة الإنتاج العسكري، مشددا على أهمية أن تثبت الدول الأوروبية قدرتها على الدفاع عن نفسها بالاعتماد على إمكاناتها الخاصة، وذلك في ظل التحديات الأمنية العالمية المعقدة.

وعلى هامش القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، أوضح وزير الدفاع الروماني أنه "لا يمكن التحدث عن الناتو دون الولايات المتحدة الأمريكية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرسالة الحالية واضحة وتتمثل في وجوب زيادة أوروبا إنتاجها العسكري وتحسين دفاعاتها بقدراتها الذاتية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هاجم الحلفاء الأوروبيين قبل أيام قليلة من القمة، واصفا إنفاقهم الدفاعي بـ"السخيف"، إذ كتب على منصته "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي: "من السخف أن تستمر الولايات المتحدة في هذا المسار الأحادي الجانب في حين أن العلاقة ليست متبادلة. لم يقفوا بجانبنا عندما احتجنا إليهم".

وكشف ميروتسا أن النقاشات داخل الحلف أثمرت عن التوجه نحو توقيع مذكرات تفاهم لتسريع عمليات الإنتاج الدفاعي، بالاعتماد على التكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الطائرات المسيّرة.

وعلى الصعيد الأمني لبلاده، أوضح أن دول الحلف اتخذت إجراءات للحد من اختراق مسيّرات أوكرانية أو روسية الأجواء الرومانية وبقية دول الحلف، مشددا على أن هذا التوجه لا يحمل طابعا عدائيا، بل يأتي لأغراض دفاعية بحتة تهدف لتحقيق "الردع" وحماية أمن الأعضاء.

وانطلقت اليوم أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة، في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف.

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ومن المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء الـ32 إلى أنقرة للمشاركة في القمة التي تُعقد في القصر الرئاسي التركي، في ظل مساع أوروبية حثيثة لكسب رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الغاضب إزاء الموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتأتي هذه القمة بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الحلف بزيادة ميزانياتها الدفاعية والأمنية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها بحلول عام 2035 تحت ضغط من ترمب.