شهدت الخارطة السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط تحولات متسارعة أثارت اهتمام الصحف العالمية. ورصدت جولة الصحافة -التي قدمتها صبرين الحاج فرج- ملامح مشهد دولي يمزج بين أزمات التمويل العسكري في تل أبيب، والترتيبات الجنائزية في طهران، وصولا إلى تعقيدات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وكشفت صحيفة إسرائيل هيوم (Israel Hayom) عن أزمة مالية متصاعدة تواجه قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الصحيفة وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 25 مليار دولار (نحو 75 مليار شيكل) بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية، جراء تأخر التمويل الحكومي والغموض الذي يلف مصير المساعدات العسكرية الأمريكية.

وتدرس قيادة الجيش حاليا خيارات للتعامل مع هذا العجز المالي، تشمل تقليص حجم الوحدات القتالية وإلغاء بعض المهام العملياتية الميدانية، وخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لتوفير النفقات، إلى جانب تجميد أو تأجيل صفقات التسلح الإستراتيجية، لا سيما البرامج المخصصة لشراء وتطوير مقاتلات الجيل الخامس من طرازي F-35 وF-15، مما يثير مخاوف داخل تل أبيب في ظل احتمالات المواجهة مع إيران وحزب الله.

ردود فعل متباينة

بدورها سلطت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) الأمريكية الضوء على كواليس مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران، عقب مقتله في هجمات جرت أواخر فبراير/شباط الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن مراسم التشييع الرسمية -التي تقرر أن تستمر 6 أيام متواصلة في مسجد المصلى الكبير- أثارت ردود فعل متباينة وانقساما بين المواطنين الإيرانيين.

وفي وقت يرى فيه أنصار النظام أن المراسم تهدف إلى استعراض القوة وإثبات تماسك البنية السياسية للدولة، ينظر معارضو النظام إلى هذه الترتيبات لارتفاع كلفتها المالية وطول مدتها الزمنية، خصوصا وأنها تأتي في مرحلة اقتصادية بدأت باحتجاجات داخلية تلتها جولات من الصراع العسكري.

هرمز.. سفن تغير مساراتها

وفيما يتعلق بالتطورات في المضيق الأشهر عالميا، كشف موقع بلومبيرغ (Bloomberg) الاقتصادي عن تغييرات في مسارات السفن الناقلة للنفط عند مضيق هرمز، إذ اضطرت 8 سفن على الأقل إلى تغيير مسارها التقليدي لتسلك ممرات أقرب إلى السواحل الإيرانية، نزولا عند شروط طهران الأمنية ولضمان العبور.

إعلان

ورغم تسجيل ارتفاع في متوسط العبور اليومي ليصل إلى 34 سفينة، فإن الموقع أكد أن حركة الملاحة الدولية لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، مما يشير إلى استمرار الغموض الذي يواجه خطوط الشحن العالمية في المنطقة.

تمرد "الحريديم" يهدد نتنياهو

وفي شأن آخر نشرت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية تحقيقا حول رفض اليهود المتدينين (الحريديم) الانصياع لأوامر التجنيد الإلزامي في الجيش، معتبرين الالتحاق بالخدمة العسكرية خيانة لنمط حياتهم.

ووصل الأمر بالمتدينين إلى قطع الطرق السريعة ومواجهة قرارات السجن، مما خلق حالة انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي يهدد ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم، لدرجة دفع أحد المجندين للإشارة إلى أن خطر تمرد الحريديم الداخلي بات أشد على إسرائيل من المواجهة الخارجية.

واستعرضت جولة الصحافة على شاشة الجزيرة باقة من التقارير السياسية والإنسانية التي أكملت ملامح المشهد الدولي لعام 2026 وفق ملفات السودان والشراكة العابرة للأطلسي والمونديال.