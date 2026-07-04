كاتب إسرائيلي: هل الطلاب الإسرائيليون أغبياء إلى هذا الحد؟

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالين للكاتب الإسرائيلي ليور داتيل يشير فيهما إلى تراجع ملحوظ في مستويات الطلاب الإسرائيليين في الرياضيات وفهم المقروء.

وجاء عنوان مقال داتيل المنشور اليوم السبت بعنوان: "أقل ذكاءً من طفل في العاشرة: هل الطلاب الإسرائيليون أغبياء إلى هذا الحد؟"، مبيّنا أن إسرائيل جاءت في المرتبة الأخيرة بين 15 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مجالي الرياضيات وفهم المقروء.

ذيل الترتيب

واعتبر مقاله الآخر المنشور يوم أمس الأول أنه "من الصعب أن يكون المرء مفكرا في إسرائيل اليوم"، مشيرا إلى أن نتائج اختبارات الطلاب تؤكد هذا التراجع، حيث حلّوا في ذيل الترتيب بين دول المنظمة، سواء في المرتبة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة بحسب المؤشرات المختلفة.

وأضاف أن الاختبارات تقيس مهارات أساسية في الحياة اليومية، مثل فهم التعليمات المكتوبة على عبوة دواء أو حساب كمية المواد اللازمة لإنجاز مهام بسيطة كتركيب ورق الجدران.

وأشار إلى أن 40% من البالغين الإسرائيليين أخفقوا في اختبار حل المشكلات الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بمتوسط 29% في دول المنظمة.

أعلى معدلات الفشل

وبحسب التصنيف الذي شمل 15 دولة عضوًا في المنظمة، سجل الطلاب الإسرائيليون أعلى معدلات الفشل في الرياضيات، فيما جاءت إسرائيل في المرتبة الثانية من حيث ضعف الأداء في فهم المقروء بعد بولندا.

وفي ما يتعلق بنتائج البالغين (25–65 عاما)، أظهرت البيانات أن 34% من الإسرائيليين رسبوا في اختبار الرياضيات، مقابل متوسط 25% في دول المنظمة، فيما لم يحقق سوى 8% منهم أعلى المستويات (4 و5)، مقارنة بمتوسط 14%.

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أما في فهم المقروء، فقد رسب 36% من البالغين في إسرائيل، مقابل متوسط 26% في دول المنظمة، بينما لم يتجاوز من وصلوا إلى المستويات العليا 7%، مقارنة بمتوسط 12%.

داتيل:

مهارات البالغين في إسرائيل تعد من بين الأضعف بين الدول المتقدمة، مع تسجيل تراجع مستمر منذ عام 2015

البالغون أيضا

ويشير داتيل إلى أن مهارات البالغين في إسرائيل تعد من بين الأضعف بين الدول المتقدمة، مع تسجيل تراجع مستمر منذ عام 2015.

وفي اختبار حل المشكلات، رسب 40% من الإسرائيليين مقابل 29% في المتوسط العام، ولم يحقق سوى 3% مستويات متقدمة، مقابل 5% في دول المنظمة. وبشكل إجمالي، أخفق نحو 24% من البالغين في إسرائيل في الاختبارات الثلاثة جميعها، مقارنة بـ18% في دول المنظمة، ما يعكس صعوبات في التعامل مع مهام أساسية في الرياضيات والقراءة وحل المشكلات.

كما أظهرت بيانات المنظمة تراجعًا في أداء إسرائيل مقارنة بالاختبار السابق عام 2015.

وفي المقارنة الدولية، سجّل الطلاب الفرنسيون والألمان أعلى المستويات في فهم المقروء، فيما تصدرت سنغافورة والمجر نتائج الرياضيات.

الرجال والعرب

من جانبه، أشار المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء في تحليل نُشر في مايو/أيار الماضي إلى فروق داخلية في مستويات المهارة، استنادًا إلى اختبارات القراءة، حيث شكّل الرجال 54% من الراسبين، وبلغت نسبة العرب بينهم 43% رغم أنهم يمثلون 22% من السكان، بينما بلغت نسبة الحريديم 16%.

كما أظهر التحليل أن نحو ثلث أصحاب المهارات المنخفضة يعملون في وظائف تتطلب مؤهلات جامعية، بما في ذلك وظائف تقنية وإدارية، ما يشير إلى فجوة بين مستوى المهارة ومتطلبات سوق العمل.

غالبيتهم العظمى مواليد إسرائيل

وبيّن مكتب الإحصاء أن 82% من ذوي المهارات المنخفضة هم من مواليد إسرائيل، وليسوا من المهاجرين الجدد، كما أشار إلى أن الفئة العمرية 16-24 عامًا سجلت معدل إخفاق بلغ 18%، مقابل متوسط 11% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يشمل طلابًا في مراحل التعليم.

ويشير داتيل إلى أن من بين التفسيرات المحتملة لهذا التراجع الاعتماد المتزايد على الشاشات وألعاب الفيديو بين المراهقين.

ودعا الكاتب إلى ضرورة تعزيز دور المعلمين في تنمية حب المعرفة وتعليم مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب، محذّرا من تراجع ثقافي أعمق، ومشيرا إلى أن تراجع مستوى التفكير النقدي قد ينعكس على مستقبل المجتمع، في ظل ما وصفه باتساع مظاهر اللامبالاة أو الهروب من الواقع.