تعقيدات أمنية أم ضغوط خارجية؟.. ملف توحيد الجيش الليبي يعود إلى الواجهة

طرابلس – بعد سنوات من الجمود والتعثر، عاد ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، مدفوعا بحراك أمريكي غير مسبوق، ودور مصري متجدد، ودعم أممي متزايد، في وقت تتقاطع فيه رهانات الداخل الليبي مع حسابات إقليمية ودولية تتعلق بأمن المتوسط والطاقة والهجرة والاستقرار الإقليمي.

وخلال أقل من أسبوع، شهد الملف سلسلة تحركات متزامنة شملت اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة (3+3)، وزيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى بنغازي ومصراتة، ولقاءات عسكرية في مدينة سرت، إلى جانب تصريحات أمريكية وأممية اعتبرت أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية يشهد تقدما ملموسا، رغم استمرار الخلافات حول القضايا الجوهرية.

ويرى مراقبون أن أهمية هذه التطورات لا تكمن في الاجتماعات بحد ذاتها، وإنما في انتقال الجهود الدولية من الاكتفاء بتشجيع الحوار بين طرفي الانقسام إلى الدفع نحو خطوات تنفيذية لبناء مؤسسات عسكرية مشتركة.

لماذا الآن؟

يرى خبير الأمن القومي فيصل بوالرايقة أن توقيت عودة الملف ليس مصادفة، بل يعكس تغيرا في البيئة الإقليمية والدولية.

ويقول للجزيرة نت إن استمرار الانقسام العسكري لم يعد مريحا لا لليبيين ولا للدول المنخرطة في الملف، في ظل ارتباط ليبيا اليوم بملفات أمن المتوسط، والطاقة، والهجرة، وأمن الحدود الجنوبية، ومكافحة "الجماعات المتطرفة"، وهو ما جعل وجود مؤسستين عسكريتين ومرجعيات متعددة يتجاوز كونه أزمة داخلية ليصبح قضية تمس مصالح دول الإقليم والقوى الدولية.

وفي هذا السياق يأتي الدور المصري، وفق المحلل، باعتبار أن القاهرة تنظر إلى استقرار المؤسسة العسكرية الليبية بوصفه جزءا من أمنها القومي، وهو ما يفسر احتضانها لقاءات جمعت قيادات عسكرية من الطرفين في مدينة العلمين، بعيدا عن الضغوط السياسية والميدانية.

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ويرى بوالرايقة أن الحراك الحالي يختلف عن المحاولات السابقة بارتفاع مستوى التواصل بين القيادات العسكرية، ووضوح الدعم الأمريكي والأممي، والانتقال من تثبيت وقف إطلاق النار إلى بحث التعاون والتدريب والتنسيق.

لكنه يؤكد أن العقبات الجوهرية ما تزال قائمة، وفي مقدمتها الخلاف حول القيادة والسيطرة، وتعدد مصادر التمويل والتسليح، واستمرار الانقسام السياسي.

ويضيف أن ليبيا "لم تصل بعد إلى مرحلة الاندماج الكامل، لكنها غادرت نسبيا مرحلة القطيعة، ودخلت اختبارا حقيقيا للنوايا"، معتبرا أن نجاح المسار سيقاس بما إذا كانت اللقاءات ستتحول إلى لجان فنية، وإدارات مشتركة، وتنسيق فعلي على الأرض، لا بمجرد الصور والبيانات.

العقدة السياسية

بدوره، يرى آمر اللواء (52) التابع لوزارة الدفاع العميد محمود بن رجب أن الإرادة العسكرية أصبحت أكثر استعدادا للتقارب من أي وقت مضى، وأن العائق الرئيسي لم يعد عسكريا بقدر ما هو سياسي.

وقال للجزيرة نت إن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل هدفا لكل الليبيين، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الطرفين بفضل علاقاتها مع الشرق والغرب.

وأضاف أن العسكريين قادرون على الاتفاق بشأن قيادة موحدة أو رئاسة أركان موحدة، لكن الإشكال الحقيقي يتعلق بالمرجعية السياسية التي ستتبعها هذه المؤسسة، مؤكدا أن أي تقدم حقيقي يتطلب إرادة سياسية موحدة تقود إلى توحيد وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، ومعالجة الأجسام التي نشأت خلال سنوات الانقسام.

ورغم الزخم الدولي، لا تزال مؤشرات عدة تؤكد أن الطريق أمام توحيد الجيش الليبي لن يكون سهلا، فقد تعثر اجتماع كان مقررا عقده في سرت برعاية أمريكية بين صدام حفتر وعبد السلام الزوبي، كما ما تزال الخلافات داخل اجتماعات لجنة (3+3) قائمة بشأن آلية استكمال الترتيبات العسكرية، وصلاحيات القيادة، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية.

وبينما تبدو الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة أكثر انخراطا في دفع هذا المسار، يبقى السؤال الأكثر إلحاحا: هل تنجح هذه التحركات في تحويل التفاهمات العسكرية إلى مؤسسة موحدة، أم أنها ستظل محاولة جديدة تصطدم بعقدة الانقسام السياسي التي عطلت كل المبادرات السابقة؟

دعم أممي وتحذير

من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما وصفته بالتقدم الأخير في المسار الأمني، ولا سيما الاجتماع العسكري الذي استضافته مدينة سرت بمشاركة رئيسي الأركان وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واللجنة المشتركة (3+3).

وقالت البعثة، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن الاجتماع عكس إرادة مشتركة لبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية وغير مسيسة، وأسفر عن توافقات بشأن إجراءات عملية لبناء الثقة، من بينها التدريب المشترك، وتعزيز التنسيق المنتظم، وتطوير التعاون المؤسسي.

لكنها شددت في المقابل على أن ملفات مثل توحيد سلسلة القيادة، وتحديد الترتيبات القيادية، وتعزيز حوكمة القطاع الأمني والشفافية والمساءلة، لا يمكن حسمها عبر الحوار الفني وحده، بل تتطلب توافقا سياسيا واسعا، مؤكدة أن نجاح المسار سيظل رهنا بالقيادة الليبية للعملية واستمرار تنفيذ إجراءات بناء الثقة بالتوازي مع إحراز تقدم في المسار السياسي.

إلى التنفيذ

عززت واشنطن حضورها في الملف العسكري الليبي عبر مسارين متوازيين:

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سياسي يقوده مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.وعسكري عبر قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).

وأجرى بولس اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تناول دعم جهود توحيد ليبيا وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق البلاد وغربها، بالتزامن مع زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى ليبيا، الأربعاء 28 يوليو/تموز، حيث التقى في بنغازي نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر، قبل أن ينتقل إلى مصراتة للاجتماع مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الفريق عبد السلام الزوبي.

وعقب الزيارة، اعتبر بولس أن تصريحات القيادات العسكرية في الشرق والغرب تعكس "تقدما مهما" في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، مرحبا بما أعلن عنه الجانبان من تفاهمات تشمل إنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة في سرت، وقيادة جوية ليبية موحدة، ومركز وطني لتدريب القوات الجوية في مدينة مصراتة.

كما أشاد المسؤول الأمريكي بنتائج تمرين "فلينتلوك 2026" الذي استضافت ليبيا جزءا منه بمدينة سرت، معتبرا أنه أظهر استعداد العسكريين الليبيين للعمل المشترك، ومهد لاستضافة ليبيا الجزء الرئيسي من التمرين في نسخته لعام 2027.

ويرى متابعون أن الخطاب الأمريكي انتقل للمرة الأولى من الحديث عن ضرورة الحوار إلى طرح مشاريع تنفيذية تتعلق ببنية المؤسسة العسكرية وآليات عملها.