غزة- تحت شمس الصيف الحارقة، قطعت نفوذ حسونة الطريق سيرا على الأقدام من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى مقر الشق المدني التابع لوزارة الداخلية وسط المدينة، تحمل أوراق معاملتها وأمل إنجازها بعد رحلة شاقة.

كانت تريد استخراج بيان عائلي، لتحديث بيانات أسرتها لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنها وصلت لتجد أبواب المؤسسة مغلقة بفعل الإضراب الذي أعلنته نقابة الموظفين العموميين، الأربعاء وليوم واحد، احتجاجا على استمرار أزمة الرواتب، وهو خطوة ضمن سلسلة خطوات احتجاجية قادمة.

لكن المواطنة الفلسطينية لم تغادر المكان غاضبة، رغم مشقة الطريق وضياع وقتها وحاجتها إلى إنجاز المعاملة، فالمرأة التي جاءت كمواطنة متضررة من توقف العمل، هي نفسها موظفة حكومية تعرف جيدا ما يدفع زملاءها إلى الاحتجاج.

همّ واحد

تعمل المواطنة الغزيّة ممرضة في مستشفى حكومي، وتواصل عملها منذ بداية الحرب، وتعيش مثلهم أزمة انقطاع الرواتب وعدم انتظامها، لذلك بدا موقفها أقرب إلى تفهم معاناة الطرفين؛ المواطن الذي يحتاج إلى الخدمة، والموظف الذي يطالب بحقه.

بعد وفاة زوجها، أصبحت نفوذ المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من 6 أفراد، فيما فرضت عليها الظروف المالية الصعبة تأجيل العديد من احتياجات عائلتها.

تقول للجزيرة نت "نحن نذهب إلى أعمالنا سيرا على الأقدام في ظل الحر الشديد، ونشعر بالأزمة، ونأمل أن تُحل هذه المشكلة وأن نحصل على حقوقنا ورواتبنا".

ودفعت الأزمة المالية التي تعاني منها إلى حرمان ابنتها التي أنهت الثانوية العامة هذا العام من التسجيل في الجامعة، بسبب عدم توفر الرسوم.

وعانت مختلف الفئات الوظيفية بغزة من أطباء ومعلمين وأفراد شرطة طوال فترة الحرب، من آلية صرف موحدة للمكافآت؛ إذ كانوا يحصلون جميعا على نفس قيمة المكافأة البالغة 1000 شيكل فقط (نحو 330 دولارا)، والتي كانت تُصرف بشكل دوري كل 3 إلى 4 شهور.

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وغالبا ما كانت هذه المبالغ تُصرف على شكل عملات ورقية مهترئة، مما كان يضاعف من معاناة الموظفين ويخلق صعوبات بالغة لديهم في صرفها والاستفادة منها.

شلل عام

لم تكن نفوذ الوحيدة التي فوجئت بإغلاق المكاتب الحكومية، فالشاب أدهم عبد العال، جاء من مخيم جباليا شمال القطاع إلى مدينة غزة لإنجاز معاملة تتعلق بإصدار بطاقة هوية.

سلك عبد العال الطريق الطويل سيرا على الأقدام في ظل صعوبة التنقل، لكنه عندما وصل إلى مقر دائرة الجوازات وجد الأبواب مغلقة بسبب الإضراب.

ورغم شعوره بالإحباط نتيجة ضياع جهده، لم يكن تعطّل معاملته هو مصدر القلق الأكبر بالنسبة له، إذ كان يحمل هما آخر يتعلق بابنته المريضة والنزيلة في مستشفى الشفاء بغزة، حيث يخشى أن تمتد تداعيات الأزمة إلى القطاعات الحيوية، ولا سيما القطاع الصحي.

أما المُسن فارس الدلو، فقد عاش تجربة مشابهة بعد أن قطع نحو ألفي متر سيرا على الأقدام، مستعينا بعكازه، للوصول إلى المحكمة الشرعية وسط مدينة غزة لإنجاز معاملة زواج تخص ابنته، لكنه وجد المحكمة مغلقة أيضا.

ورغم أن الإضراب تسبب في تأجيل معاملته، فإنه أبدى -في حديثه للجزيرة نت- تفهما لمطالب الموظفين، معتبرا أن الأزمة لا تخص طرفا واحدا، بل تطال الجميع.

45 ألف موظف بلا رواتب

بحسب نقابة الموظفين العموميين، فإن الإضراب جاء بعد أشهر طويلة من عدم انتظام صرف الرواتب، وبعد محاولات متكررة للفت الانتباه إلى الظروف التي يعيشها آلاف الموظفين وأسرهم.

ويقول الناطق باسم النقابة خليل حمادة إن نحو 45 ألف موظف حكومي يعيشون أزمة مالية متفاقمة، مشيرا إلى أنهم يعيلون أسرا يصل عدد أفرادها إلى نحو 400 ألف شخص.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت من أمام مقر المحكمة الشرعية بغزة أن الموظفين لم يتلقوا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام سوى سلف مالية محدودة بلغ مجموعها نحو 650 دولارا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات.

وأشار حمادة إلى أن الموظفين، خصوصا العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والداخلية، واصلوا عملهم خلال الحرب رغم المخاطر والظروف القاسية، لكن استمرار الأزمة المالية جعل أوضاعهم أكثر صعوبة، ودفع النقابة إلى اتخاذ خطوات احتجاجية للمطالبة بمعالجة الوضع.

لمن يوجه الإضراب

وفق حمادة فإن الهدف من الإضراب ليس تعطيل مصالح المواطنين، وإنما إيصال رسالة حول حجم المعاناة التي يعيشها الموظفون، وضرورة إيجاد حلول تضمن انتظام الرواتب وتحافظ على استمرار عمل المؤسسات الحكومية.

ويقول النقابي الفلسطيني إن الإضراب رسالة واضحة موجهة إلى عدة جهات رئيسية، أبرزها الهيئة المؤقتة التي تدير قطاع غزة حاليا (غير معروفة للعلن)، وذلك إثر استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في 6 يوليو/تموز الجاري، وهي اللجنة التي كانت قد شكلتها حركة حماس ولعبت دور حكومة غزة طوال فترة الحرب.

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كما أن الإضراب موجه -وفق حمادة- إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التابعة لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يقيم أعضاؤها حاليا في مصر بانتظار التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن ترتيبات دخولهم إلى القطاع.

ويشدد حمادة على أن اللجنة الوطنية مطالبة بالاضطلاع بدورها عبر العمل الجاد على حل أزمة رواتب الموظفين، ودخول القطاع لاستلام مهامها ومسؤولياتها رسميا.

إضراب الصحة

يبدو القطاع الصحي الأكثر تعقيدا في معادلة الإضراب، إذ يواجه العاملون فيه أزمة الرواتب والظروف المعيشية الصعبة ذاتها، لكنهم لا يملكون خيار الابتعاد عن مواقعهم أو تعليق مسؤولياتهم، نظرا لارتباط عملهم المباشر بحياة المرضى.

ومنذ بداية الحرب، واصلت الطواقم الطبية والتمريضية والفنية أداء مهامها رغم غياب الرواتب الكاملة، لتبقى الخدمات الصحية مستمرة في وقت تتضاعف فيه احتياجات السكان.

وفي هذا الصدد قال نقيب الممرضين خليل الدقران إن الممرضين شاركوا في الإضراب تضامنا مع المطالب المتعلقة بصرف الرواتب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي.

لكنه أضاف مستدركا في حديثه للجزيرة نت أن المشاركة "لم تعنِ بأي حال من الأحوال وقف الخدمات الطبية أو ترك المرضى دون رعاية".

وقال إن طبيعة العمل الصحي تختلف عن بقية القطاعات، إذ لا يمكن إيقاف الخدمات المرتبطة بحياة الإنسان، لذلك اقتصر الإضراب على الجوانب التي لا تؤثر على سلامة المرضى، فيما استمرت الأقسام الحيوية في عملها كالمعتاد.

استثناءات

وأشار النقيب إلى أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والقلب وغسيل الكلى وحضانات الأطفال وغرف العمليات للحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة المرضى المنومين (المرضى الذين يبقون في المستشفى لتلقي العلاج والمراقبة الطبية المستمرة)، واصلت تقديم خدماتها، مؤكدا أن الممرضين لم يتركوا أماكن عملهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم تجاه المرضى.

ولفت الدقران إلى أن الممرضين والممرضات والفنيين والقابلات كانوا من أكثر الفئات التزاما بالعمل منذ بداية الحرب، إذ واصلوا أداء مهامهم رغم عدم انتظام الرواتب والظروف المعيشية الصعبة، بما في ذلك تكاليف المواصلات والوصول اليومي إلى أماكن العمل.

وذكر أن هذه الفئة، مثل باقي المواطنين، تواجه أعباء اقتصادية كبيرة، لكنها حافظت على استمرار الخدمات الصحية طوال فترة الحرب، داعيا إلى دعم العاملين في القطاع الصحي وإنصافهم، خصوصا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم بصورة كاملة منذ بداية العدوان.

من يدفع الرواتب؟

قبل اندلاع الحرب، كان موظفو حكومة غزة يتقاضون رواتبهم عبر وزارة المالية في غزة، والتي كانت تعتمد في تمويلها على إيرادات الحكومة المحلية.

ومع اندلاع الحرب، أقدمت حركة حماس على تشكيل لجنة طوارئ لإدارة العمل الحكومي، حيث تولت هذه اللجنة صرف مكافآت مالية غير منتظمة للموظفين بمعدل 1000 شيكل كل 3 أو 4 شهور، دون أن تفصح اللجنة عن مصدر تلك الأموال.

واستنادا إلى بيانات مالية سابقة أصدرتها وزارة المالية في غزة قبيل الحرب، تقدر فاتورة رواتب موظفي القطاع العام الشهرية الإجمالية قرابة 40 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن الحكومة لم تكن تصرف الرواتب كاملة قبل الحرب نظرا للأزمات المالية المتراكمة التي كانت تواجهها، حيث كانت تكتفي بدفع نسبة تقارب 40% من قيمة الراتب شهريا.

رغم الدمار الواسع الذي لحق بالمقرات الحكومية، حرصت حكومة الطوارئ في غزة على ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

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وفي هذا السياق، عمدت إلى إقامة خيام بديلة، مثل تلك التي أنشأها الشق المدني لوزارة الداخلية في غزة لتكون بمثابة صالات مؤقتة لإصدار جوازات السفر والمعاملات الثبوتية.

كما سعت إلى استصلاح أجزاء متفرقة من المقرات الحكومية المهدمة، ومنها مبنى المحكمة الشرعية الذي تعرض لأضرار بالغة وكبيرة جراء القصف.

يذكر أن الإضراب لا يشمل موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والمقدر عددهم بنحو 35 ألفا، ويتقاضون رواتبهم بذات النسبة التي تُصرف لموظفي السلطة في الضفة الغربية.