رواندا تتهم الكونغو بعدم تنفيذ اتفاقات السلام وتنتقد انحياز الوساطة الأمريكية

اتهم وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا، أوليفييه ندوهونجيريهي، حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدم تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقات السلام الخاصة بشرق البلاد، محذرا من أن غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية، إلى جانب ما وصفه بانحياز الوساطة الأمريكية، يعرقل جهود التوصل إلى سلام مستدام في المنطقة.

وقال ندوهونجيريهي، في تصريحات للجزيرة، إن اتفاق واشنطن والاتفاق الإطاري المنبثق عن مسار الدوحة يشكلان الأساس لمعالجة الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية للنزاع في شرق الكونغو، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في الاتفاقات نفسها، وإنما في غياب الإرادة السياسية لتنفيذها.

وأوضح أن رواندا ترى أن هذه الإرادة المفقودة تتمثل، أولا، في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في كينشاسا، متهما إياها بعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.

كما وجه الوزير الرواندي انتقادات إلى الوساطة الأمريكية، قائلا إن بلاده تشكو من تزايد انحياز الدور الأمريكي، مضيفا أن كيغالي تواصل إبلاغ واشنطن بأن ما تقوم به، أو ما تمتنع عن القيام به، لا يسهم في تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأكد ندوهونجيريهي أن نجاح مساعي إنهاء النزاع يتطلب التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما يضمن معالجة الأسباب الأمنية والسياسية والاقتصادية للأزمة، ويفتح الطريق أمام تحقيق استقرار مستدام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأنهى اتفاقية السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية التي وقعت في 27 يونيو/حزيران 2025، صراعا مسلحا استمر نحو 30 عاما في منطقة البحيرات العظمى بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، وتمت بعد وساطة أميركية قطرية، وتضمنت بنودا تتعلق بوقف الدعم للجماعات المسلحة وباحترام السيادة والتنسيق الأمني المشترك، إضافة إلى خطط للاندماج الاقتصادي الإقليمي.