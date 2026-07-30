الأمطار تحاصر الآلاف بمخيم الكرامة 3 بالسودان وسط شح في الخدمات

يكتظ مخيم الكرامة 3 بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق بالسودان بأكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال العسكري المحتدم في جبهات عدة من إقليم النيل الأزرق، ورغم صبرهم الطويل على صعوبة الأوضاع المعيشية في المخيم، فإن هذه الأوضاع ازدادت سوءا مع الهطول الغزير للأمطار الموسمية مؤخرا.

فخلال الأيام القليلة الماضية، هطلت أمطار غزيرة على مساحات واسعة من إقليم النيل الأزرق بما فيها مخيم الكرامة 3 الذي غمرته مياه الأمطار بشكل كامل وفاقمت معاناة النازحين وعرقلت حركتهم بشكل كبير.

ومع تدهور البيئة داخل المخيم بشكل لافت، أصبحت هذه الأوضاع المتردية سببا مباشرا في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات.

وأمام هذه التحديات المعيشية القاسية، يجد النازحون صعوبة بالغة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومياه شرب، وخدمات صحية.

وفي المقابل، تُشكل هذه الأوضاع ضغطا وتحديا كبيرا أمام الجهات الصحية في المنطقة، والتي تحاول تقديم خدماتها في ظل إمكانيات شحيحة للغاية، وسط تحذيرات من إمكانية تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر في حال استمرار هطول الأمطار بمعدلات عالية.

ورغم أن المنطقة تمرّ بأشهر الصيف، فإن هطول الأمطار الغزيرة على إقليم النيل الأزرق يُعد ظاهرة طبيعية اعتيادية ترتبط بالموقع الجغرافي للإقليم.