ستوكهولم.. ناشطون يؤازرون الطبيب حسام أبو صفية

ستوكهولم – تظاهر عشرات الناشطين من المتضامنين مع القضية الفلسطينية، يتقدمهم أطباء، تضامنا مع الطبيب الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية (53 عاما).

وبعبارات "حرية، حرية.. حسام أبو صفية"، و"الحرية لفلسطين" صدحت حناجر المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مستشفى كارولينسكا، وهو واحد من أكبر المستشفيات في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما هتفوا دعما لفلسطين ومقاطعة إسرائيل.

وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تحمل صورة الطبيب أبو صفية وأخرى خطت عليها عبارات منددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، مطالبة بإطلاق سراحه.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت حسام أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، في وقت كانت فيه المنشأة الطبية تواصل عملها وسط ظروف الحرب.

ومنذ اعتقاله كانت مرات ظهور أبو صفية قليلة، حيث أكدت مصادر مختلفة وأسرى محررون التقوا به أنه تعرض لعزل وتعذيب شديد في سجون الاحتلال.

وذكر نجل أبو صفية الأكبر إلياس أن والده ظهر خلال جلسة محاكمة له أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع يونيو/حزيران الماضي مكبلا ومقيد اليدين والرجلين وبوضع صحي صعب ومتدهور.