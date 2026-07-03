الجزيرة توثق هجوم المستوطنين على الفلسطينيين والمتضامنين في "أبو فلاح"

وثقت كاميرا الجزيرة هجوما نفذه مستوطنون إسرائيليون على مزارعين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في قرية "أبو فلاح" بالضفة الغربية، كما طال الاعتداء الطواقم الصحفية التي كانت تغطي الأحداث في القرية شمال شرقي رام الله، وسط اتهامات للمستوطنين بتوسيع سيطرتهم على أراض فلسطينية ومنع أصحابها من الوصول إليها بالقوة.

تحولت الأراضي الزراعية في قرية أبو فلاح، شمال شرقي رام الله، إلى ساحة مواجهة جديدة بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين، بعدما تعرض أصحاب الأراضي ومتضامنون أجانب، إضافة إلى طواقم صحفية، لهجوم مستوطنين متطرفين أثناء محاولة الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم للاطلاع على أوضاعها.

ورصدت مراسلة الجزيرة ثروت شقرا، من موقع الحدث، بداية الهجوم، مؤكدة أن ما يجري يمثل "الصراع اليومي بين أصحاب الأرض والغرباء"، بعدما اعتدت مجموعة من المستوطنين على متضامنين أجانب وأصحاب أراض القرية.

وخلال التغطية الميدانية، تصاعدت حدة الاعتداء، فيما أوضحت ثروت أن المستوطنين، و"كان عدد منهم ملثما"، بدأوا بمهاجمة المزارعين الفلسطينيين، ويؤكد الأهالي أن المستوطنين الملثمين غالبا ما يقدمون على الاعتداءات وإطلاق النار. وأضافت أن الهجوم اشتد ضد المزارعين وأصحاب الأراضي والمتضامنين الأجانب.

ولم يقتصر الاعتداء على المدنيين، إذ قالت مراسلة الجزيرة إن المستوطنين هاجموا أيضا الطواقم الصحفية، في محاولة لمنعها من توثيق ما يجري، مؤكدة أن الصحفيين والنشطاء تعرضوا لاعتداءات مباشرة بالضرب أثناء أداء عملهم.

تقطيع أشجار الزيتون

ووثقت الكاميرا أحد المستوطنين وهو يصرخ في وجه الصحفيين مطالبا إياهم بالابتعاد وإنزال الكاميرا، في محاولة لمنع تصوير الأحداث.

وأعلنت ثروت، خلال النقل المباشر، وقوع إصابة نتيجة اعتداء المستوطنين، في ظل استمرار الهجوم على الموجودين في المنطقة. وأوضحت أن المستوطنين الذين نفذوا الاعتداء ينطلقون من بؤر استيطانية أقيمت في محيط القرية، ويستخدمونها قاعدة لتنفيذ هجمات بحق الفلسطينيين والسيطرة على المزيد من الأراضي.

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وأضافت أن المزارعين الفلسطينيين كانوا يعتزمون فقط الوصول إلى أراضيهم لتفقدها، بعد تعرض أشجار الزيتون للتقطيع وسيطرة المستوطنين على مساحات واسعة منها، إلا أن محاولتهم انتهت باعتداءات جديدة حالت دون وصولهم إليها.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن رئيس مجلس قروي "أبو فلاح" قوله إن المستوطنين استولوا على نحو ثمانية آلاف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأقاموا فوقها بؤرا استيطانية، ما أدى إلى حرمان أصحاب الأراضي من الوصول إلى ممتلكاتهم، مؤكدا أن أي محاولة لدخول تلك الأراضي باتت محفوفة بالمخاطر بسبب الاعتداءات المتكررة.