ثون يتحدى ترمب بمجلس الشيوخ.. حرب إيران تكشف حدود نفوذ الرئيس

تتجه السياسة الأمريكية إلى أسبوع بالغ الحساسية، مع تزامن تصاعد الخلاف بين الرئيس دونالد ترمب وقيادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون الانتخابات، مع استمرار الجدل بشأن الحرب على إيران ودور الكونغرس في الرقابة على قرارات الرئيس العسكرية.

وفي حين يرفع ترمب سقف ضغوطه على حلفائه في الكونغرس، تكشف التطورات عن حدود نفوذه داخل الهيئة التشريعية، وتثير تساؤلات أوسع بشأن توازن السلطات في النظام السياسي الأمريكي.

في تقريرها بموقع أكسيوس، ترصد مراسلة الشؤون السياسية إستف كايت اتساع الفجوة بين ترمب وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، بعدما رفض الأخير الاستجابة لمطالب الرئيس بالإبقاء على المجلس منعقدا حتى إقرار قانون "إنقاذ أمريكا SAVE America Act" أو إلغاء آلية المماطلة الإجرائية (الفيليبستر) التي تتطلب غالبا 60 صوتا لتمرير التشريعات.

وأشارت الكاتبة إلى أن ثون يمارس سلوكا نادرا بين الجمهوريين حاليا، وهو قول "لا" في وجه الرئيس ترمب، مستندا إلى دعم واسع من أعضاء كتلته الجمهورية في مجلس الشيوخ، ونقلت عن السيناتور الجمهوري مايك كرابو قوله إن ثون يحظى بدعم قوي، وإن ما يُثار حول تراجع مكانته هو "من صُنع الصحفيين".

وبدوره، أكد السيناتور روجر مارشال أن القادة يمتصون الضغوط، معتبرا أن لا أحد يمكنه القيام بالمهمة أفضل من ثون حاليا، بينما أضاف السيناتور كيفن كرامر أن مصداقية ثون داخل الكتلة الجمهورية "لم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن".

ولفت موقع أكسيوس في تقريره إلى أن قيادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ تتم عبر اقتراع سري، وهو ما يمنح الأعضاء مساحة أكبر لمخالفة رغبات ترمب دون تحمّل كلفة سياسية علنية.

توتر مكتوم

من جانبها، تناولت مجلة تايم في تقرير أعدته الصحفية شانتيل لي تفاصيل هذا الخلاف المحتدم، مؤكدة أن التوتر المكتوم منذ فترة طويلة بين ترمب وثون يخرج الآن إلى العلن مع اقتراب مجلس الشيوخ من عطلته الصيفية في أغسطس/آب دون إحراز تقدم في مشروع القانون الذي يعده الرئيس ترمب أولويته التشريعية الأولى.

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وأوضحت الكاتبة أن الرئيس صعّد هجومه عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، مطالبا ثون بعدم السماح لمجلس الشيوخ بـ"مغادرة المدينة" قبل تمرير القانون أو إلغاء آلية المماطلة الإجرائية (الفيليبستر)، معتبرا أن الديمقراطيين استفادوا من قيادة المجلس الحالية. وكتب محذرا أن "الغباء يجلب دائما الخسارة والموت".

مجلة تايم: العديد من المشرعين الجمهوريين يعارضون إلغاء آلية الفيليبستر، بمن فيهم جون ثون، الذي وصف هذه الخطوة بأنها فكرة سيئة.

ووفقا لمجلة تايم، فقد دأب الرئيس ترمب على حث الجمهوريين في مجلس الشيوخ على إلغاء قاعدة الفيليبستر (تعطيل التشريعات بالمماطلة في النقاش)، وهي الآلية التي تمنح حزب الأقلية القدرة على تأخير أو عرقلة مشاريع القوانين عبر إطالة أمد المناقشات، بما يجعل تمرير معظم التشريعات يتطلب فعليا الحصول على 60 صوتا داخل المجلس.

بيد أن العديد من المشرعين الجمهوريين يعارضون إلغاء هذه القاعدة، بمن فيهم جون ثون، الذي سبق أن وصف هذه الخطوة بأنها "فكرة سيئة"، مؤكدا أن آلية الفيليبستر "قد حمت هذه البلاد".

وفي تعليق مباشر على التصريحات الصادرة الأسبوع الماضي من البيت الأبيض وعلى لسان المتحدثة كارولين ليفيت التي قالت إن صبر الرئيس ينفد، رد ثون بحدة داعيا إياها أو أي شخص آخر إلى إجراء الاتصالات وحشد الأصوات، بدلا من إلقاء اللوم على الجمهوريين وتجاهل الديمقراطيين المعطلين للمشروع.

حرب مكلفة

وبينما تنشغل واشنطن بالخلافات التشريعية، يبرز ملف الحرب على إيران باعتباره اختبارا آخر للعلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس.

ويُسلط هارلان أولمان، المستشار البارز في المجلس الأطلسي بواشنطن وكاتب الرأي في صحيفة ذا هيل، الضوء على الأبعاد الخطيرة لهذا الصراع العسكري والدستوري.

ويؤكد الكاتب أنه لو كانت بنود الدستور تعمل كما شُرِّعت، ولو تخلى الحزبان الجمهوري والديمقراطي عن الاستقطاب السياسي، لكانت "الاشتباكات" الأمريكية ضد إيران قد انتهت منذ زمن، غير أن ما بدأه القائد الأعلى دونالد ترمب باعتباره جولة خاطفة توقع فيها نصرا سريعا، تحول إلى مستنقع دائم يصعب الخروج منه.

ويشير أولمان إلى أن قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 يلزم الرئيس بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء العمليات العسكرية، ويقضي بضرورة سحب القوات بعد 60 يوما إذا لم يمنح الكونغرس موافقته.

غير أن محاولات تمرير قرار جديد بشأن صلاحيات الحرب على إيران في يونيو/حزيران الماضي انتهت بالفشل، بعد أن رفض مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب قبل ساعات من ذلك بفارق ضئيل.

ويحذر الكاتب من أن الحرب باتت تفرض كلفة بشرية واقتصادية متزايدة، مشيرا إلى اعتراف الإدارة بسقوط 18 قتيلا و624 جريحا من العسكريين الأمريكيين، إضافة إلى طلب تمويل إضافي بقيمة 67 مليار دولار لاستمرار العمليات.

ويضيف أن استطلاعات الرأي تظهر تنامي المعارضة الشعبية للحرب، إذ ارتفعت نسبة الرافضين لها إلى نحو 68%، بينما يحذر من أن استهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية قد يفتح الباب أمام ردود انتقامية أوسع تهدد منشآت الطاقة وتحلية المياه في دول الخليج العربي، بما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية.

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ويختتم أولمان مقاله بانتقاد حاد للكونغرس، معتبرا أنه غاب عن أداء دوره الرقابي، ومؤكدا أن "القلق بشأن المستقبل وحده هو استجابة عبثية وغير كافية".

وفي ضوء هذه القراءات من الصحف الأمريكية يمكن القول إن المشهد السياسي في واشنطن يقف اليوم عند مفترق طرق حرج، حيث تتصادم رغبات السلطة التنفيذية في الحسم السريع والضغط الإعلامي مع تعقيدات الآلية البرلمانية في مجلس الشيوخ وقواعد التوازنات الحزبية.