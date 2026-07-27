رئيس وزراء قرغيزستان الأسبق: قطر أصبحت الخيار الأول للوساطة الدولية

أكد رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان الأسبق جومارت أوتورباييف أن دولة قطر رسخت مكانتها خلال السنوات الأخيرة بوصفها واحدة من أبرز منصات الوساطة والحوار في العالم، معتبرا أن الثقة التي تحظى بها لدى مختلف الأطراف المتنازعة جعلتها الخيار الأول لاستضافة المفاوضات المعقدة في ظل تصاعد الصراعات الدولية.

وقال أوتورباييف، في تصريحات خاصة للجزيرة، إن العالم يعيش مرحلة تتسم بكثرة النزاعات، لكنه شدد على أن جميع الصراعات تنتهي في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى وسيط محايد يحظى بثقة جميع الأطراف، وهو الدور الذي تؤديه قطر، بحسب وصفه.

وأضاف أن سجل الوساطات القطرية خلال العقد الماضي يعكس هذا الدور، مستشهدا باستضافة الدوحة مفاوضات السلام الأفغانية، وجهودها في التوسط بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأطفال والأسرى، إلى جانب دورها في المناقشات الجارية المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

رصيد الثقة والمصداقية

وأشار رئيس وزراء قرغيزستان الأسبق إلى أن نجاح قطر في إدارة هذه الملفات يعود إلى امتلاكها رصيدا كبيرا من الثقة والمصداقية، فضلا عن دبلوماسية طويلة الأمد تقوم على بناء العلاقات مع مختلف الدول، بما فيها الأطراف التي يصعب عليها التواصل المباشر.

وقال أوتورباييف إن قطر أثبتت قدرتها على التواصل مع أطراف متخاصمة ومتعارضة، من بينها حركة طالبان والحكومة الأمريكية، وروسيا وأوكرانيا، فضلا عن دورها الحالي في تسهيل التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الملفات المرتبطة بإسرائيل، وهو ما يعكس قدرتها على الحفاظ على الحياد وكسب ثقة جميع الأطراف.

وأكد أن انتماء قطر إلى العالمين العربي والإسلامي لم يحل دون احتفاظها بصورة الوسيط المحايد، بل عزز قدرتها على بناء جسور التواصل مع مختلف القوى الدولية، معتبرا أن هذا الحياد يمثل أحد أهم عناصر نجاح الوساطة القطرية.

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وختم رئيس الوزراء القرغيزي الأسبق بالتأكيد أن قطر أصبحت اليوم، في نظر كثير من الأطراف الدولية، الوجهة الأولى عندما تبرز الحاجة إلى إطلاق حوار أو التوصل إلى تسوية سياسية، داعيا الدوحة إلى مواصلة نهجها القائم على الوساطة الفاعلة وتعزيز جهود إحلال السلام في العالم.