إيكونوميست: خيارات واشنطن لضرب إيران محدودة الفاعلية ومكلفة

تتزايد التقديرات التحليلية بالصحافة الدولية التي تؤكد أن الخيارات العسكرية المتاحة أمام البيت الأبيض في المواجهة المفتوحة مع إيران باتت تحكمها كلفة باهظة ومخاطر إستراتيجية معقدة.

وضمن جولة الصحافة على شاشة الجزيرة، قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن الخيارات المتاحة أمام واشنطن لتنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران تبدو ضيقة ومحدودة الفاعلية.

وأضافت أن استئناف الغارات الجوية على البرنامج والمنشآت النووية أو توسيع استهداف البنية التحتية قد يرفع حدة الصراع وكلفته المالية والعسكرية دون ضمان إخضاع طهران أو منع تحول المواجهة إلى حرب طويلة الأجل.

ووصفت الصحيفة خيار التوغل البري بأنه لا يزال الأقل ترجيحا والأكثر خطورة في ظل استمرار الردود الإيرانية واتساع رقعة المواجهة الميدانية، بينما يعزز غياب الأفق السياسي فرص استمرار المواجهات المتقطعة والضربات المتبادلة بدلا من الوصول إلى تسوية نهائية.

استنزاف الصواريخ

من جهتها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين كواليس النقاشات داخل مطبخ القرار في واشنطن:

خيارات الهجوم: يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاحتفاظ بخيار شن هجمات واسعة ضد إيران.

يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاحتفاظ بخيار شن هجمات واسعة ضد إيران. تراجع الصواريخ الاعتراضية: حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من تراجع قياسي في مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية (مثل منظومات باتريوت وثاد)، موضحا في الوقت نفسه أن هذا التراجع لن يمنع استئناف العمليات القتالية الكبرى إذا صدر القرار.

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من تراجع قياسي في مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية (مثل منظومات باتريوت وثاد)، موضحا في الوقت نفسه أن هذا التراجع لن يمنع استئناف العمليات القتالية الكبرى إذا صدر القرار. سرية البيانات العسكرية: شدد البيت الأبيض على أن كشف أو نشر بيانات مخزونات الصواريخ يهدد الأمن القومي الأمريكي مباشرة.

شدد البيت الأبيض على أن كشف أو نشر بيانات مخزونات الصواريخ يهدد الأمن القومي الأمريكي مباشرة. تقدير القيادة المركزية: يرى قائد القيادة المركزية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر أن تكثيف الضربات من شأنه الحد من قدرة طهران على إطلاق الصواريخ.

حرب الممرات

أبرزت الصحافة الدولية التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية الممتدة جراء توتر خطوط الملاحة البحرية:

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تآكل قانون البحار: أوضحت صحيفة الغارديان أن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر وبحر جنوب الصين وبحر الشمال تعكس نزوعا متزايدا نحو استخدام القوة وفرض المصالح الوطنية، مما يغذي سباق التسلح ويقوض التعاون البحري وقواعد قانون البحار الدولي.

أوضحت صحيفة الغارديان أن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر وبحر جنوب الصين وبحر الشمال تعكس نزوعا متزايدا نحو استخدام القوة وفرض المصالح الوطنية، مما يغذي سباق التسلح ويقوض التعاون البحري وقواعد قانون البحار الدولي. تنويع الطرق التجارية: كشفت مجلة ناشيونال إنترست أن الحرب والعقوبات دفعتا دول المنطقة وآسيا الوسطى (مثل باكستان والهند وكازاخستان) إلى تعزيز استثماراتها في ممرات نقل متعددة للحد من الاعتماد المفرط على الأراضي الإيرانية ورفع قدرة الصمود أمام الأزمات الممتدة.

وتضمنت جولة الصحافة عرضا لقضايا وملفات دولية بارزة: