معاناة نازحات النيل الأزرق.. حطب وماء وصبر على أكتافهن

تجسد مكابدة عشرات النازحات في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان معاناة يومية متجددة، حيث تقطع النساء مسافات شاسعة بحثا عن الحطب لتأمين احتياجات أسرهن اليومية للطهي.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة وضاح الطاهر، فإن النساء في مخيمات النزوح يعانين أيضا من شح المياه ويضطررن لقطع مسافات طويلة تحت حرارة الشمس الحارقة للحصول على كميات محدودة من الماء يحملنها مع الحطب على ظهورهن حتى المخيم.

وفي سوق أقيم على جنبات المخيم، تبيع إحدى النازحات ما تستطيع من منتجات بسيطة لتأمين لقمة العيش في "سوق الجياع" كما تصفه النازحة سعاد.

وتلفت سعاد إلى واقع مأساوي تعيشه النازحات في المخيم، فبعد فقدانهن لأزواجهن، بتن العمود الفقري لأسرهن، وأصبحن مطالبات بتوفير كل شيء في ظل انعدام الموارد وشح الإمكانات، وغياب أبسط مقومات الحياة.

وفي السياق ذاته، يناشد المشرف على المخيم بضرورة تدخل المنظمات الإغاثية لإصلاح هذا الخلل، وتوفير المزيد من محطات المياه لتخفيف معاناة النازحات، اللواتي زاد تعطل عدد من خزانات مياه المخيم معاناتهن في الحصول على المياه.

ويوضح أن "مخيم الكرامة 6" يخدم أكثر من 129 ألف نازح، تشكل النساء 60% منهم، ويعتمدن على بيع الحطب بينما تحاول بعضهن ممارسة أعمال بسيطة لتأمين لقمة العيش لأسرهن.

التدخل العاجل

ووفقا للتقرير تحتاج الأوضاع الإنسانية في مخيمات النيل الأزرق إلى تدخل عاجل من المنظمات الإغاثية والجهات الحكومية لتوفير أبسط مقومات الحياة، من مياه نظيفة وغذاء ومأوى، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار الذي قد يفاقم الأوضاع الصحية ويعمّق المعاناة اليومية للنساء والأطفال.

ويخلص إلى أن النساء النازحات يؤكدن صمودهن رغم كل المصاعب، ويواصلن كفاحهن اليومي من أجل بقاء أسرهن في وجه قسوة النزوح وتحديات الحياة القاسية.

إعلان

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة بداية أبريل/نيسان الماضي نزوح 329 أسرة من مدينة قيسان بالنيل الأزرق "نتيجة تفاقم انعدام الأمن"، وبحسب منظمات مدنية ومتطوعين، يبلغ عدد نازحي الكرمك وقيسان أكثر من 20 ألفا موزعين على مدن الدمازين والروصيرص وود الماحي.

وطالبت شبكة أطباء السودان المنظمات الوطنية والدولية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات لأكثر من 10 آلاف نازح من قيسان إلى الروصيرص من النساء والأطفال والمسنين، في ظل "أوضاع إنسانية بالغة السوء حيث يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء وانعداما لأبسط مقومات الحياة".

ويشهد السودان وضعا صحيا حرجا يتفاقم يوما بعد يوم، إذ تشير التقارير الأممية إلى حاجة نحو 30 مليون سوداني إلى المساعدة الصحية العاجلة، في وقت تواجه فيه المنظمات صعوبة في الوصول إلى المحتاجين ونقصا في التمويل.