تراجع القوة العالمية لجواز السفر الأمريكي

كشف تقرير حديث صادر عن مؤشر "هينلي لجوازات السفر" عن تراجع ملحوظ في قوة جواز السفر الأمريكي، ليشغل المرتبة العاشرة عالميا في عام 2026، بعد أن كان متربعا على قمة الصدارة قبل 20 عاما في عام 2006.

وأورد تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية أن قوة أي جواز سفر تعتمد على عدد الوجهات التي يمكن لحامله دخولها دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة سابقة، أو من خلال الحصول عليها عند الوصول.

ويضيف التقرير أنه رغم أن المواطنين الأمريكيين ما زالوا قادرين على السفر إلى 179 دولة وإقليما (نحو 92% من دول العالم) دون تأشيرة سابقة، فإن عشرات الدول الأخرى باتت توفر لمواطنيها حرية حركة أكبر وأوسع نطاقا مما توفره الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها.

رأس المال الجيوسياسي

ويوضح رئيس شركة "هينلي وشركاؤها" الدكتور كريستيان كايلين أن قوة جواز السفر تعكس رأس المال الجيوسياسي للدولة وقيمة علاقاتها الدولية في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، وليس فقط مؤشرات السلام أو الازدهار.

وتقول نيوزويك إن العقدين الماضيين شهدا فرض قيود جديدة على السفر من الولايات المتحدة وإليها من جانب بعض الدول، ففي عام 2025، انتهى اتفاق المعاملة بالمثل مع البرازيل ليصبح لزاما على مواطني البلدين استخراج تأشيرات سابقة، فضلا عن تغييرات في متطلبات كل من فنزويلا وتركيا وميانمار وغانا.

وورد في مؤشر هينلي أن سنغافورة تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026، إذ يتيح جوازها لحامليه دخول 192 وجهة دون تأشيرة سابقة.

وتُعد أفغانستان وسوريا واليمن من بين الدول الأقل سلاما في العالم، كما أنها تمتلك أضعف جوازات السفر، مما يبرز كيف يمكن للصراعات وعدم الاستقرار وهشاشة مؤسسات الدولة أن تحد من حرية التنقل الدولي.

قوة جواز السفر تعكس رأس المال الجيوسياسي للدولة وقيمة علاقاتها الدولية في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، وليس فقط مؤشرات السلام أو الازدهار.

استثناءات

وأظهر تحليل مؤشر "هينلي لجوازات السفر" ارتباطا وثيقا بين مستويات السلام العالمي وقوة جوازات السفر، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تمثلان أبرز الاستثناءات، فرغم تراجع مركزيهما في مؤشر السلام العالمي، فإنهما تحافظان على جوازات سفر تتمتع بقوة نسبية عالية، مما يؤكد دور النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي في تعزيز حرية التنقل الدولية.