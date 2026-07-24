سياسة|صحافة|إيران

نقله رئيس وزراء العراق.. إيران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار

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Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi meets with Iranian President Masoud Pezeshkian in Tehran, Iran July 23, 2026. Media Office of the Prime Minister/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
علي الزيدي (يسار) يلتقي الرئيس مسعود بزشكيان في طهران بعد أيام من زيارته إلى واشنطن (رويترز)
Published On 24/7/2026
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آخر تحديث: 04:58 (توقيت مكة)

رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارة إلى طهران، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

وذكرت نيويورك تايمز أن الوساطة العراقية جاءت بعد لقاء جمع الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض قبل نحو 10 أيام، إلا أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، وفي مقدمتها حسم مستقبل السيطرة على مضيق هرمز، معتبرين أنه العرض الوحيد المطروح حاليا.

وخلال زيارته إلى طهران، التقى الزيدي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أكد أن المشكلة لا تكمن في غياب الوسطاء، بل في ما وصفه بـ"النظرة الأمريكية غير المنطقية والساعية إلى الهيمنة"، مشيرا إلى أن الزيدي نقل انطباعاته من زيارته إلى واشنطن.

US President Donald Trump meets with Prime Minister of Iraq Ali al-Zaidi (L) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on July 14, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
الرئيس دونالد ترمب (يمين) يستقبل علي الزيدي في البيت الأبيض (الفرنسية)

تصعيد عسكري

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل، إذ كثفت الولايات المتحدة ضرباتها على قواعد عسكرية وبنى تحتية إيرانية، بينها مطارات وجسور وموانئ، بينما استهدفت طهران بصواريخ باليستية ومسيّرات عدة دول في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين أن القوات المسلحة تستعد لاحتمال توسع الحرب إذا نفذ ترمب تهديداته باستهداف طهران ومنشآتها الحيوية، مؤكدين أن إيران سترد بتوسيع نطاق المواجهة، بما يشمل استهداف تل أبيب، وطلب إغلاق مضيق باب المندب عبر حلفائها الحوثيين، مما ينذر بمزيد من التصعيد في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

المصدر: نيويورك تايمز

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