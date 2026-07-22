شهدت طلبات الهجرة العائلية إلى الولايات المتحدة أكبر انفراجة منذ بداية العام، بعدما أظهرت نشرة التأشيرات لشهر أغسطس/آب 2026 تقدما ملحوظا في مواعيد إصدار البطاقات الخضراء (غرين كارد) لفئات لمّ الشمل، في حين بقيت فئات الهجرة المرتبطة بالعمل تواجه تقدما محدودا.

وأفادت مجلة نيوزويك في تقرير عن الموضوع أن وزارة الخارجية الأمريكية أقرت واحدة من أكبر القفزات هذا العام في مواعيد تأشيرات الهجرة العائلية، بينما ظلت فئات الهجرة المهنية تعاني من بطء واضح بسبب استنفاد الحصص السنوية المخصصة لبعض الدول، وعلى رأسها الهند.

وتحدد نشرة التأشيرات شهريا موعد انتقال المتقدمين إلى المرحلة التالية من إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة، سواء عبر إصدار البطاقة الخضراء نهائيا أو السماح لهم بتقديم الوثائق اللازمة تمهيدا لاستكمال معاملاتهم.

انفراجة للعائلات

وجاء أكبر تقدم في فئة "إف 2 إيه" الخاصة بأزواج وأبناء حاملي الإقامة الدائمة، إذ انتقل تاريخ المعالجة النهائية لمعظم الدول من الأول يناير/كانون الثاني 2025 إلى 22 يوليو/تموز 2026، وهو أكبر تحرك تشهده أي فئة في النشرة الجديدة.

كما سجلت فئات "إف 1″ الخاصة بالأبناء غير المتزوجين للمواطنين الأمريكيين، و"إف 2 بي" الخاصة بالأبناء البالغين غير المتزوجين للمقيمين الدائمين، و"إف 4″ الخاصة بإخوة المواطنين الأمريكيين تقدما ملحوظا، ما يتيح لآلاف المتقدمين الاقتراب من الحصول على الإقامة الدائمة.

ولم يقتصر التحسن على مواعيد إصدار التأشيرات، بل شمل أيضا مواعيد تقديم الملفات، التي تسمح للمتقدمين ببدء إجراءات الهجرة قبل توافر رقم التأشيرة النهائي، حيث شهدت معظم الفئات العائلية تقدما إضافيا، بينما بقيت فئة "إف 2 إيه" مفتوحة أمام جميع المتقدمين المؤهلين دون قيود زمنية.

الفئات المهنية

في المقابل، كانت مكاسب فئات الهجرة المهنية محدودة. فقد سجلت فئة "إي بي 1" الخاصة بالكفاءات الاستثنائية تقدما طفيفا للصين، بينما بقيت الهند عند مواعيدها السابقة، مع تحذير وزارة الخارجية من احتمال تعليق إصدار التأشيرات إذا استنفدت الحصة السنوية قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول.

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أما فئة "إي بي 2" الخاصة بحملة الشهادات العليا وأصحاب الكفاءات، فلم تشهد أي تقدم، وظلت غير متاحة للمتقدمين من الهند، في حين بقيت الصين عند مواعيدها السابقة، وسط تحذيرات من احتمال تراجع المواعيد مستقبلا إذا استمر ارتفاع الطلب.

وسجلت فئة "إي بي 3" الخاصة بالعمال المهرة والمهنيين تقدما محدودا في معظم الدول، كما تحركت فئة "إي بي 4" الخاصة ببعض الفئات الخاصة، مثل العاملين الدينيين، شهرا واحد إلى الأمام.

وفي المقابل، بقيت تأشيرات "إي بي 5" الاستثمارية دون تغيير يذكر، إذ ظلت الهند خارج الفئة العامة، بينما بقيت الفئات الاستثمارية المخصصة للمشروعات الريفية ومناطق البطالة والبنية التحتية متاحة لمعظم دول العالم.

لم يقتصر التحسن على مواعيد إصدار التأشيرات، بل شمل أيضا مواعيد تقديم الملفات، التي تسمح للمتقدمين ببدء إجراءات الهجرة قبل توافر رقم التأشيرة النهائي، حيث شهدت معظم الفئات العائلية تقدما إضافيا.

ارتفاع الطلب

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه التحركات تأتي في إطار سعيها إلى استخدام جميع أرقام التأشيرات المتاحة قبل انتهاء السنة المالية، لكنها حذرت من أن ارتفاع الطلب قد يدفعها إلى إبطاء التقدم أو إعادة بعض المواعيد إلى الوراء خلال الأسابيع المقبلة.

ويخلص التقرير إلى أن الرابحين الأكبر في تحديث أغسطس/آب 2026 هم المتقدمون عبر برامج لمّ شمل الأسرة، بينما لا تزال قوائم الانتظار الطويلة، خاصة بالنسبة للمتقدمين الهنود في فئات الهجرة المهنية، تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه نظام الهجرة الأمريكي، مع ترقب ما إذا كانت هذه الانفراجة ستستمر مع بدء السنة المالية الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.