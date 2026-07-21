نقص في وحدات الدم مع زيادة أعداد المصابين في غزة

أعلن مسؤول فلسطيني في قطاع غزة وجود نقص حاد في مخزون بنك الدم بسبب تزايد أعداد الجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المتصاعد.

وقال الدكتور أنور المليحي، مدير دائرة المختبر وبنك الدم في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن المستشفى يعاني نقصا حادا في وحدات الدم.

وأضاف في حديثه – للجزيرة – أن هذا النقص يأتي في ظل تزايد أعداد الإصابات التي تصل إلى المجمع جراء استمرار القصف الإسرائيلي، إلى جانب الحالات المرضية التي تحتاج إلى وحدات دم.

وأوضح المليحي أن استمرار تدفق المصابين والحالات التي تتطلب نقل الدم أدى إلى زيادة الحاجة للمخزون، داعيا المواطنين القادرين على التبرع إلى التوجه لبنك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والجرحى.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ إعلانه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى أمس الاثنين، عن استشهاد 1158 فلسطينيا وإصابة 3756 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.