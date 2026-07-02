22 شهيدا في قبر واحد.. مأساة القبور تتفاقم في غزة

تتحول رحلة الموت في قطاع غزة إلى ملحمة إنسانية لا تنتهي، حيث لا يقتصر الألم على فقدان الأحبة، بل يمتد إلى معاناة العثور على قبر لائق يواريهم.

ففي مقبرة الشيخ رضوان ومقبرة المعمداني -الوحيدتين في القطاع- لم تعد المساحات تتسع للأعداد المتزايدة من الشهداء بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ويواجه العاملون في المقابر أزمة غير مسبوقة، إذ يضطرون إلى دفن أكثر من شهيد في القبر الواحد، ويكشف أحدهم للجزيرة أن القبر الذي كان مخصصا لشهيد واحد صار يضم من 10 إلى 22 شهيدا، مشيرا إلى أنه صنع شاهدا لقبر عليه أسماء 22 شهيدا وآخر عليه أسماء 19 شهيدا.

وفي فقرة "أصوات من غزة" على شاشة الجزيرة شكا عمال في المقابر من نقص المواد الأساسية كالأسمنت والحجارة جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مشيرين إلى أن ذلك الوضع يضطرهم إلى استخدام أنقاض المنازل المدمرة والطين لمواراة جثامين الشهداء في مقبرة لا يقل عمرها عن 300 عام وأصبحت مكتظة بالقبور مما يجعل حفر قبر جديد فيها شبه مستحيل.

وفي سياق متصل، تتضاعف معاناة العائلات مع ارتفاع تكاليف الدفن، حيث أصبحت أسعار القبر الواحد تتراوح بين 1200-1400 شيكل (نحو 400 إلى 465 دولاراً)، وتضطر مئات العائلات المكلومة إلى تحويل باحات منازلها وحدائقها الخاصة إلى مدافن اضطرارية للشهداء من الأبناء والأحفاد.

ملف المفقودين

وفيما يتعلق بالمفقودين، توضح الفقرة أن نحو 9.5 آلاف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولا تحت الأنقاض، ويؤكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في غزة الدكتور علاء الدين العكلوك أن هذا الملف يكشف عن حجم الإجرام الذي ارتكبه الاحتلال بحق آلاف الأبرياء في القطاع.

ومن جهة أخرى، يوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف عشرات المقابر خلال العمليات العسكرية، وفي مشهد يعكس حجم هذه الكارثة، فقدت الصحفية يسرى العكلوك أثر قبر شقيقها الذي دفن عام 2014، بعد أن حل محله شاهد صغير يحمل اسم شهيد آخر وتاريخ دفن جديد.

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وفي الوقت الذي تشير فيه إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الشهداء تجاوز 71 ألفا، يتوقع خبراء أن تتفاقم الأزمة مع استمرار الحرب، حيث تتحول المباني المنهارة إلى قبور جماعية، والذكريات إلى صور باهتة تضيع وسط صدى الخراب.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي وثقت تقارير صحفية معاناة أهالي الشهداء في الحصول على مقابر لائقة لدفن أحبائهم، حيث لم تعد هذه العائلات تجد مساحات كافية للدفن، فأصبحت القبور تفتح أكثر من مرة لدفن أكثر من شهيد داخل اللحد الواحد، فيما لجأت مئات العائلات إلى تحويل منازلها إلى مدافن اضطرارية.

وكانت وزارة الأوقاف في غزة قد حذرت في وقت سابق من خطورة الوضع، لا سيما بعد قيام الاحتلال بتجريف عشرات المقابر خلال عملياته العسكرية، فيما تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطينية انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.