ماذا نعرف عن حوادث القوات الأمريكية في الأردن؟

عمّان – قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن جنديين أمريكيين قُتلا وفُقد ثالث خلال عملية عسكرية في الأردن، يوم الجمعة، أثناء مشاركتهما في التصدي لهجمات إيرانية ب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بالتعاون مع " القوات الشريكة"، فيما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين.< p>وأضافت أن أربعة عسكريين أمريكيين أُجلوا طبيا إلى مستشفيات في الأردن قبل أن يغادروها لاحقا، فيما عاد عدد من العسكريين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة إلى أداء مهامهم.

وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما شنت طهران، وفق بيانات عسكرية أمريكية وأردنية، هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع في الأردن وعدد من دول الخليج.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية إصدار بيانات تعلن فيها اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية قالت إنها دخلت الأجواء الأردنية، فيما يعلن الحرس الثوري الإيراني أنه يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن.

وأعاد مقتل جنديين إلى الواجهة سجل الحوادث التي تعرضت لها القوات الأمريكية في المملكة خلال السنوات الماضية، إذ لا تعد هذه الواقعة الأولى التي يسقط فيها عسكريون أمريكيون على الأراضي الأردنية.

وارتفع عدد العسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير/شباط الماضي إلى 16 عسكريا، فيما أصيب أكثر من 430 آخرين خلال العمليات المرتبطة بالنزاع، حسب وكالة أسوشيتد برس.

حادثة البرج 22 عام 2024

ولا تمثل الحادثة الأخيرة أول خسائر بشرية للقوات الأمريكية في الأردن. ففي 28 يناير/كانون الثاني 2024، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب أكثر من 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقع "البرج 22" على الحدود الأردنية السورية.

والجنود القتلى، وجميعهم من ولاية جورجيا، هم: الرقيب ويليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما)، والجندية بريونا أليكسوندريا موفيت (23 عاما).

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وحسب الإعلام الأمريكي، كان الجنود الثلاثة الذين قتلوا، قد عينوا في سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926 في فورت مور، جورجيا. وهي فرق تتشكل من جنود مدربين على الانتشار في وقت قصير لبناء الطرق ومناطق الهبوط والحواجز الترابية الواقية للقوات الأمريكية.

حادثة قاعدة الملك فيصل الجوية عام 2016

وقبل ذلك، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين من المجموعة الخامسة للقوات الخاصة وأصيب آخر بعدما أطلق الرقيب الأردني معارك سامي أبو تايه النار عليهم أثناء دخولهم بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية في منطقة الجفر، حيث كانوا يعملون ضمن برنامج لتدريب مقاتلين سوريين بإشراف أمريكي.

وأسفرت الحادثة عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، هم الرقيب أول لوين ماثيو، والرقيب أول كيفين ميكيينرو، والرقيب أول مورياتي.

وفي وقت لاحق، حكمت المحكمة العسكرية الأردنية على أبو تايه بالأشغال الشاقة المؤبدة، مع تنزيل رتبته العسكرية إلى جندي ثان، وطرده من الخدمة العسكرية، بعد إدانته بجناية القتل العمد ومخالفة الأوامر العسكرية.

حادثة المدينة التدريبية عام 2015

وتعود إحدى أبرز الحوادث السابقة إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما أطلق ضابط أردني النار داخل مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم متعاقدان أمريكيان يعملان في برامج تدريب أمنية، إلى جانب عنصرَي أمن من جنوب أفريقيا ومدرب أردني، قبل أن ترد قوات الأمن الأردنية وتقتله.

وتبين أن منفذ العملية هو الضابط الأردني أنور أبو زيد، ورغم أن الضحيتين الأمريكيتين لم يكونا من أفراد القوات المسلحة الأمريكية، فإن الحادثة شكلت إحدى أبرز الهجمات التي استهدفت أمريكيين داخل الأردن.

وأعلنت شركة دينكورب إنترناشيونال الأمريكية العاملة في مجال المخابرات والأمن، أن ثلاثة من بين القتلى الذين سقطوا في الهجوم كانوا يعملون لديها، وهم: