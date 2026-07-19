سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

كيف تمهد حملة بيت هيغسيث القمعية لترسيخ الحكم الاستبدادي؟

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epa13045851 United States Secretary of Defense Pete Hegseth makes statements ahead of a meeting of NATO Defense Ministers at Alliance headquarters in Brussels, Belgium, 18 June 2026. NATO defense ministers are discussing strengthening Allied deterrence and defense, increasing defense investment commitments, enhancing defense industrial capacity, continued support for Ukraine, and preparations for the upcoming NATO Summit in Ankara, Turkey. EPA/Olivier Hoslet
بيت هيغسيث أعلن عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الحرب ووزارة العدل لملاحقة من يسرّبون معلومات إلى وسائل الإعلام (الأوروبية)
Published On 19/7/2026

يرى الكاتب والمراسل المخضرم باتريك كوكبورن أن الولايات المتحدة تشهد مرحلة متسارعة من التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير، في ظل سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب، محذرا من أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام ترسيخ الحكم الاستبدادي وتضعف إحدى أهم ركائز الديمقراطية، وهي الإعلام المستقل.

وانطلق الكاتب -في مقاله بموقع آي بيبر – من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الحرب ووزارة العدل لملاحقة من يسرّبون معلومات إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن هذه الخطوة لا تستهدف فقط حماية الأمن القومي، بل تمثل رسالة ترهيب للصحفيين ومصادرهم.

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ويشير الكاتب كذلك إلى استدعاء صحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز " أمام هيئة محلفين كبرى بعد نشر تقرير يتعلق بالطائرة الرئاسية، في خطوة يراها مؤشرا على تصاعد الضغوط الرسمية على المؤسسات الإعلامية.

epa12914598 US President Donald Trump (C) speaks to reporters in the White House Press Briefing Room after a shooting outside the Washington Hilton ballroom hosting the White House Correspondent’s Dinner caused the postponement of the event in Washington, DC, USA, 25 April 2026. The alleged shooter is in custody. EPA/WILL OLIVER
ترمب (في الوسط) يتحدث إلى الصحفيين في غرفة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض (الأوروبية)

ويؤكد الكاتب أن جميع الحكومات سعت تاريخيا إلى الحد من تسريب المعلومات، إلا أن الظروف الحالية -حسب رأيه- تختلف جذريا عن الماضي، إذ كانت الصحف الكبرى عندما انفجرت فضيحة ووترغيت في عقد السبعين من القرن الماضي، تمتلك إمكانات مالية وبشرية واسعة مكنتها من مواجهة السلطة وكشف تجاوزاتها، أما اليوم فالإعلام الأمريكي يعاني من تراجع حاد في موارده ونفوذه، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصابت الصحافة التقليدية وتحول الإعلانات إلى المنصات الرقمية.

ويلفت المقال إلى أن آلاف الصحف المحلية أغلقت أبوابها خلال العقدين الماضيين، كما فقد عشرات الآلاف من الصحفيين وظائفهم، مما أدى إلى تراجع الصحافة الاستقصائية، خصوصا على المستوى المحلي، وأوجد ما يسميه الكاتب "صحارى إعلامية" تغيب عنها الرقابة المستقلة على أداء السلطات.

انخفاض جودة التغطية

واعتبر كوكبورن أن هذا الضعف البنيوي في الإعلام يسهل على القادة ذوي النزعة السلطوية فرض سيطرتهم على المجال العام، لأن تراجع المؤسسات الصحفية يحد من قدرتها على كشف الأخطاء والانتهاكات ومحاسبة أصحاب القرار.

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ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة لا تختلف في هذا الجانب عن دول أخرى يقودها زعماء يتبنون خطابا شعبويا أو سلطويا، وإن كانت الظروف السياسية والمؤسساتية مختلفة.

US Secretary of Defense Pete Hegseth speaks during a press briefing at the Pentagon in Washington, DC, on March 31, 2026.
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون في واشنطن (الفرنسية)

وتناول الكاتب أيضا تراجع الصحافة الخارجية، موضحا أن المؤسسات الإعلامية لم تعد قادرة على تمويل مكاتب ومراسلين دائمين في الخارج، مما أدى إلى انخفاض جودة التغطية الدولية، خاصة أن وجود الصحفي الميداني لا يمكن تعويضه بالتحليلات ولا الزيارات السريعة، لأن نقل الوقائع من موقع الحدث يظل أساس العمل الصحفي المهني.

وفي الوقت نفسه، لا يدعو الكاتب إلى تمجيد الإعلام التقليدي، ويعترف بأنه كان يحمل انحيازات سياسية ويعكس في كثير من الأحيان توجهات مالكي المؤسسات الإعلامية، كما كان يضطر إلى تبسيط الأحداث المعقدة.

لكن الكاتب لا يرى أن العلاج يكون بإضعاف الصحافة، وإنما بتعامل الجمهور مع الأخبار بعقل نقدي، مع التأكيد على أن غالبية الصحفيين لا يختلقون الوقائع، خلافا لما يروجه بعض السياسيين.

ويشدد كوكبورن على أن معيار النشر يجب أن يبقى هو المصلحة العامة، لا رغبة الحكومات في حجب المعلومات تحت شعار الأمن القومي، لأن خضوع الصحفي لما تحدده الدولة مما يجوز نشره أو لا يجوز يحوله في النهاية إلى أداة للدعاية الرسمية بدلا من كونه ناقلا مستقلا للحقائق.

المصدر: آي بيبر

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