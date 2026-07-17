لم يعد أبو طارق يحتاج إلى خرائط ليدل على أرضه، فهي لا تزال أمام عينيه. لكن الطريق إليها انتهى عند بوابة حديدية جديدة وحراس مدججين بالسلاح، بينما تحولت مئات الدونمات التي ورثها عن أجداده إلى ورشة تجريف تمهد لإقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة.

في تقرير من الضفة الغربية، يرصد مراسل الجزيرة محمد الأطرش مشهدا يلخص معاناة كثير من الفلسطينيين الذين باتوا غرباء عن أراضيهم، بعدما منعتهم إجراءات الاحتلال من الوصول إليها، فيما تتقدم الجرافات لتغيير معالم المكان وفرض واقع جديد على الأرض.

ويقول أبو طارق إن أصعب ما يعيشه اليوم ليس فقدان الأرض فحسب، بل الوقوف عاجزا أمامها، بعدما أمضى حياته فيها، واحتفظ بوثائق ملكيتها المتوارثة جيلا بعد جيل. ويصف مشهد تجريفها بأنه أشبه بتمزيق جزء من جسده، فيما لا يملك سوى متابعة ما يجري من بعيد.

وتشير المعطيات إلى أن المستوطنة الجديدة، التي تحمل اسم "نحال دورون"، ستقام إلى جانب مستوطنة "صانور" جنوب جنين، ضمن سلسلة مستوطنات صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية الحالية، في إطار توسع استيطاني متسارع تشهده الضفة الغربية المحتلة.

حصار البلدات

ولا يقتصر القلق الفلسطيني على خسارة الأراضي الزراعية، بل يمتد إلى ما تفرضه المستوطنات من حصار للبلدات، وتقطيع للامتداد الجغرافي، والحد من التوسع العمراني، فضلا عن تزايد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ينطلقون من تلك البؤر.

وبينما تعيد الجرافات رسم خارطة المنطقة، تتحول أسماء المواقع الفلسطينية إلى مسميات إسرائيلية جديدة، وتبقى وثائق الملكية التي يحتفظ بها أصحاب الأرض شاهدا على تاريخ يواجه خطر المحو، فيما يترقب الفلسطينيون مستقبلا يرون أن ملامحه ترسم يوما بعد آخر على وقع زحف الاستيطان.

وفي إطار التوسع الاستيطاني، صادقت حكومة بنيامين نتنياهو خلال عامين على بناء 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

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وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن هناك خططا لضم 82% من مساحة الضفة إلى إسرائيل.

ووفق منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى حوالي 250 ألفا يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.