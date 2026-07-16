"ممداني برلين".. اليسار الألماني يراهن على سياسية من أصول تركية لقيادة العاصمة

من ناشطة في الدفاع عن حقوق المهاجرين إلى مرشحة حزب "اليسار" الألماني لمنصب عمدة برلين الذي يعادل رئاسة حكومة الولاية، برز اسم السياسية الألمانية ذات الأصول التركية إليف إيرالب كأحد أبرز وجوه الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتتوقف تقارير تركية عند تجربة إليف إيرالب بوصفها وجها صاعدا داخل اليسار الألماني، وتنقل تشبيه وسائل إعلام ألمانية لها بعمدة نيويورك الاشتراكي زهران ممداني، في ضوء تركيز حملتها على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ملفات الهجرة والحقوق والحريات.

فكيف شقت إيرالب طريقها من ابنة لعائلة مهاجرة إلى واحدة من أبرز وجوه اليسار في برلين؟ وما أبرز ملامح برنامجها الانتخابي والقضايا التي تضعها في صدارة حملتها؟ وكيف تنظر التقارير التركية إلى دلالات ترشيحها داخل المشهد السياسي في برلين؟

أصول تركية

تكشف الخلفية الشخصية لإيرالب جانبا من المسار الذي قادها إلى واجهة اليسار الألماني، إذ تشير مجلة برسبكتيف – تشير المجلة الصادرة باللغة التركية من ألمانيا – إلى أن إليف ولدت عام 1981 لأسرة يسارية ونقابية اضطرت إلى مغادرة تركيا عقب انقلاب عام 1980، وهو ما شكل جزءا من خلفيتها السياسية والاجتماعية منذ الطفولة.

وتروي إيرالب، في مقابلة مع صحيفة حرييت التركية، أن ما شهدته في طفولتها من مظاهر "الظلم والعنصرية" دفعها إلى دراسة القانون والتوجه للعمل في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أنها رغم انتماء أسرتها إلى اليسار لم توجه أيديولوجيا.

وعقب دراسة القانون، تدربت إيرالب في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعملت في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين، قبل أن تشغل نحو 11 عاما منصب المستشارة القانونية لحزب "اليسار" في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، طبقا لحرييت.

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ومنذ عام 2021، شغلت السياسية ذات الأصول التركية – كما يوضح التقرير – منصب عضوة في برلمان ولاية برلين، وانشغلت بقضايا السكن والهجرة ومكافحة العنصرية والتمييز.

وبحسب "برسبكتيف"، أعلن حزب "اليسار" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اختيار إيرالب بالإجماع مرشحة له لقيادة برلين في الانتخابات المقبلة، في خطوة وصفتها المجلة بأنها "محطة مفصلية" عززت مكانتها داخل الحزب ورسخت حضورها في المشهد السياسي بالعاصمة الألمانية.

ممداني برلين

وعقب ترشيحها، تشير حرييت إلى أن وسائل إعلام ألمانية بدأت تشبه إيرالب بعمدة نيويورك، إذ تركز إيرالب أيضا على التفاوت الاقتصادي وارتفاع الإيجارات والنقل العام والقضايا التي تمس الحياة اليومية للسكان، وتعتمد التواصل المباشر مع الناخبين من خلال الجولات الميدانية وطرق الأبواب.

وترى إيرالب أن ارتفاع الإيجارات لم يعد يقتصر أثره على أصحاب الدخل المحدود، بل بات يدفع أيضا الطبقة الوسطى إلى مغادرة المدينة، مشددة على أن "المنزل مكان يعيش فيه الناس، وليس أداة لتحقيق الأرباح".

وتصف النقل العام بأنه ثاني أكبر مشكلات برلين، مضيفة للصحيفة "لا أستطيع أن أعد الجميع بالثراء، لكنني أستطيع أن أعدهم ببرلين يستطيع الجميع أن يعيش فيها حياة جيدة".

وتشير برسبكتيف إلى أن إيرالب تطرح برنامجا يهدف إلى إعادة تشكيل البنية الاجتماعية في برلين، تحت شعار "برلين لم تعد للبيع"، داعية إلى تأميم نحو 240 ألف وحدة سكنية مملوكة لشركات عقارية كبرى.

وبوصفها سياسية من أصول تركية، لا تتناول إيرالب قضية الهجرة من زاوية الاندماج فقط، بل تركز على مكافحة العنصرية المؤسسية، وتعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم، ومنع التمييز داخل المؤسسات العامة، وفق المجلة.

كما تنظر المرشحة إلى المهاجرين – يضيف التقرير – بوصفهم أحد المكونات المؤسسة للمجتمع في برلين، وتؤيد ازدواج الجنسية ومنح المقيمين غير الحاصلين على الجنسية حق التصويت في الانتخابات المحلية.

ولا تقتصر مواقفها الحقوقية على قضايا الهجرة، إذ تلفت المجلة إلى أنه في ظل تصاعد فعاليات التضامن مع فلسطين في برلين، دافعت إيرالب عن حق التظاهر والتضامن مع الفلسطينيين بوصفه جزءا من حرية التعبير، ووصفت تدخلات الشرطة خلال تلك المظاهرات بأنها "غير متناسبة".

رهان اليسار

وترى المجلة أن فهم رهان حزب "اليسار" على إيرالب يتطلب قراءة طبيعة المشهد السياسي في برلين، الذي يختلف عن بقية الولايات الألمانية، فالعاصمة تتميز بخريطة حزبية أكثر تشظيا وباستقطاب أيديولوجي أكثر حدة.

كما أن منصب عمدة المدينة – كما يوضح التقرير – لا يحسم بالاقتراع المباشر وإنما وفق موازين الأغلبية داخل برلمان الولاية، وبذلك لا تمثل الانتخابات منافسة على الأصوات فحسب، بل تشكل أيضا اختبارا لقدرة الأحزاب على بناء الائتلافات وإدارة مفاوضات تقاسم السلطة.

وحول الأحزاب المتنافسة، يوضح التقرير أن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" يركز في حملته على الأمن والنظام، بينما يراهن حزبا "اليسار" و"الخضر" على العدالة الاجتماعية وتعزيز دور الخدمات العامة، في حين يحاول "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الحفاظ على موقع وسطي بين المعسكرين.

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وعلقت إيرالب – في حديثها للصحيفة – على استطلاعات الرأي التي وضعت حزبها في الصدارة بفارق طفيف قائلة إن "الاستطلاعات ليست انتخابات، ولذلك لن نقع في فخ الاطمئنان وسنواصل العمل كل يوم من أجل الناس، لكن هذه النتائج تظهر أن المواطنين يرون فينا حزبا قادرا على إنتاج الحلول".

وتخلص المجلة إلى أن حملة ترشيح إيرالب لقيادة برلين تجاوزت كونها منافسة على إدارة العاصمة، لتصبح جزءا من نقاش أوسع حول الاتجاه السياسي والاجتماعي الذي ستتبناه برلين في السنوات المقبلة.