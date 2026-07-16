بدائل الثلاجة.. الغزيون يبتكرون وسائل لحفظ الأطعمة وتبريد المياه

في ظل انقطاع الكهرباء وغياب منظومات الطاقة الكافية ولتخطي هذه الأزمة، يلجأ الفلسطينيون في غزة إلى حلول بديلة ومبادرات فردية بسيطة للتخفيف من حرارة الصيف المرتفعة داخل الخيام.

وبحسب ما ورد في فقرة "أصوات من غزة" على شاشة الجزيرة، ابتكر أب فلسطيني وزوجته مشروعا صغيرا يهدف من خلاله لكسب المال، يتمثل في تشكيل دائرة كهربائية تعتمد على الطاقة البديلة.

فقد ثبت فوق خيمته لوحا من الطاقة الشمسية ليمد ثلاجته المنزلية بقليل من الطاقة تساعده على تبريد بعض المياه والمشروبات.

وتستفيد العائلة من المشروع إما بتأجير بعض الأرفف للناس أو من خلال بيع المياه الباردة التي يملؤها يدويا هو وزوجته في أكياس تقارب الـ50 كيسا على أقصى تقدير يوميا.

لكن الأب الفلسطيني يشتكي نقص الإمكانيات وعدم قدرته على تلبية حاجات الناس في حفظ بعض الأطعمة، نظرا لأن المنظومة الكهربائية بدائية وغير مكتملة وتستلزم أدوات للتوسع وتطوير المشروع لخدمة الناس.

أمنية كوب الماء

وتروي سيدة فلسطينية مرارة الواقع في الخيام، فالثلاجة المنزلية التي كانت تُملأ بالماء والأطعمة، تحولت بفعل غياب الكهرباء إلى مجرد "خزانة" لحفظ المعلبات والأغراض البسيطة لحمايتها من الفئران أو التلف، دون أي قدرة على التبريد.

وتصف السيدة حسرتها قائلة إن كوبا من الماء البارد أو زجاجة مياه مثلجة باتت تمثل "أمنية حياتها" وحلمها الأكبر في ظل هذا الحر الشديد.

هذه الحاجة الماسة للبرودة خلقت حركة تجارية بسيطة داخل المخيمات؛ حيث يتلقف الأطفال والشباب أكياس العصير والمياه المثلجة من أصحاب مشاريع الطاقة لتوزيعها وبيعها.

ويتجول هؤلاء الصغار بين الخيام، ليبيعوا الكيس الواحد بشيكل واحد فقط (33 سنتا أمريكيا)، كحل سريع يساعد النازحين على تبريد أجسادهم والتحمل قليلا.

ولأن هذه الحلول تظل قاصرة ومحدودة، اضطر الفلسطينيون للعودة إلى وسائل بدائية قديمة للتغلب على قسوة الظروف، فقد نشطت مجددا تجارة الأواني والقوارير الفخارية، حيث يقبل الناس على شرائها لتصفية المياه وتبريدها طبيعيا؛ في محاولة أخيرة لكسر موجات الحر الشديدة والالتفاف على غياب التكنولوجيا الحديثة بأدوات الأجداد البسيطة.

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ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أسفرت الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار -حتى مساء الأربعاء- عن استشهاد 1123 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و616 آخرين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع شمل 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.