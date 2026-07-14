سياسة|صحافة|روسيا

كاتب روسي: مستقبل روسيا العرقي والثقافي مزيد من التتريك والأسلمة

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Muslim men, mostly migrant laborers from Central Asian countries, stand next to a fence decorated with a picture of Moscow's Kremlin as they prepare for Eid al-Fitr prayers outside Moscow's Cathedral Mosque in Russia, Tuesday, July 5, 2016. Thousands of muslims crowded streets in Moscow and other Russian cities to mark the end of the Islamic fasting month of Ramadan. (AP Photo/Ivan Sekretarev)
رجال مسلمون -معظمهم من العمال المهاجرين القادمين من دول آسيا الوسطى- بجوار سياجٍ تزيّنه صورة لـ "الكرملين" في موسكو (أسوشيتد برس)
فهيم الصوراني
Published On 14/7/2026

تناول الكاتب ألكسندر سامسونوف ملف السلوك الإنجابي للمهاجرين من آسيا الوسطى الذين استقروا في مناطق مختلفة من روسيا، وتأثيراته على مستقبل روسيا الديموغرافي والعرقي.

وفي مقال على موقع "فوينويه أبوزرينيه" (Voennoye Obozreniye)، قال سامسونوف إنه بينما يغصّ العالم القديم (أوروبا) بموجات من المهاجرين، غالبيتهم من العالم العربي والإسلامي، ومن أفريقيا، تشهد روسيا تزايدا في أعداد سكانها من آسيا الوسطى ما بعد الحقبة السوفياتية.

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مستنسخة من الغرب

وحسب قوله، فإن كل هذا نتيجة لسياسة مستنسخة من الغرب، تقوم على استقدام المهاجرين واستبدال السكان الأصليين المتناقصين والمتقدمين في السن في روسيا.

ويشير إلى أنه في ثمانينيات القرن الماضي، اتخذت قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي قرارا إستراتيجيا باستقدام مهاجرين متواضعين وممتنعين عن شرب الكحول من القوقاز وآسيا الوسطى إلى مناطق البلطيق والأورال الروسية التي تعاني من نقص السكان.

ويوضح أن هذه المناطق تشكل قلب روسيا الكبرى، وهي منطقة ذات أغلبية روسية عرقية، شهدت انخفاضا في عدد سكانها بعد كوارث القرن العشرين (الحربان العالميتان، والثورة، وفترة الاضطرابات في روسيا)، بما في ذلك سياسة خروتشوف الرامية إلى تسريع تنمية ضواحي أوكرانيا واستصلاح الأراضي البكر والقضاء على القرى "غير الواعدة"، وما إلى ذلك.

RUSSIA - NOVEMBER 13: Illegal migrants from Uzbekistan warm near fire inside a building cottage outside Moscow, Russia.Freezing winter temperatures came to Moscow this week in Moscow, Russia on November 13, 2006. (Photo by Konstantin ZAVRAZHIN/Gamma-Rapho via Getty Images)
مهاجرون غير نظاميين من أوزبكستان يتدفأون حول نار داخل مبنى ريفي (كوخ) خارج موسكو، روسيا (غيتي)

توجيهات البنك والصندوق الدوليين

ويتابع أنه في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، بدأ تنفيذ هذه الخطة، بتوجيه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات غربية أخرى.

وقد أدى انهيار الاقتصاد وتراجع مستوى المعيشة في جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفياتي إلى موجة هجرة إلى روسيا، أكبر بقايا روسيا الكبرى -الاتحاد السوفياتي.

علاوة على ذلك، دفعت البطالة والفقر، مع انحدار مستويات المعيشة إلى مستوى أفقر دول أفريقيا، أجيالا بأكملها إلى روسيا بحثا عن العمل.

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 17: (RUSSIA OUT) Work migrants from former Soviet republics of Central Asia holding brooms walk in the park, October 17, 2022, in Moscow, Russia. President Vladimir Putin's order in September to call up 300,000 reservists to fight in Ukraine hit consumer confidence and business activity and is likely to weigh on the economy for months to come, according to the economists at the Bank of Russia. (Photo by Contributor/Getty Images)
عمال مهاجرون من جمهوريات آسيا الوسطى يسيرون في إحدى الحدائق في موسكو حاملين مكانس (غيتي)

جنة للمهاجرين

في المقابل، استولى المهاجرون من القوقاز وآسيا الوسطى على الأسواق والبازارات، وغيرها من "المناطق المربحة".

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وحتى الآن، لا تزال الحياة في روسيا، وخاصة في المدن الكبرى، أفضل بكثير من الحياة في طاجيكستان، التي يُقارن مستوى المعيشة فيها بمستوى المعيشة في زيمبابوي والنيجر وأفغانستان -وفق الكاتب-.

ففي طاجيكستان، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1200 دولار أمريكي سنويا، وهو مستوى يُضاهي أفقر دول العالم.

أما في القرى، التي ينحدر منها معظم المهاجرين، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من ذلك بكثير، إذ يتراوح بين 600 و800 دولار أمريكي.

بينما في موسكو، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي حوالي 25000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 30 إلى 40 ضعفا مقارنة بقرية طاجيكية.

إضافة إلى ذلك، هناك دعم فعّال من السلطات المحلية، من خلال المزايا، ومستشفيات الولادة، ورياض الأطفال، والمدارس، والسكن المجاني والأراضي للمواطنين الجدد في روسيا، وقروض الرهن العقاري العائلية التفضيلية، وغيرها.

كما تتمتع روسيا بوفرة الأراضي الخصبة والمياه (مقارنة بنقص المياه في آسيا الوسطى).

ويقول الكاتب إنه في الوقت الذي يتبنى فيه كوكب الأرض بأكمله تقريبا نموذج مجتمع الإبادة والتدمير الذاتي والانحطاط الإنساني، حيث يموت السكان ويشيخون، فإن معدل المواليد لكل امرأة في كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان يتراوح بين 2.5 (كازاخستان) و3.4 (طاجيكستان).

ويورد الكاتب مقارنة مفادها أن معدل المواليد في روسيا الاتحادية يبلغ 1.3، وفي جمهورية بيلاروسيا 1.2، وفي أوكرانيا 0.9، ويصف ذلك بالانقراض.

ويتابع بأن آسيا الوسطى تشهد طفرة سكانية هائلة، بدأت في عهد الاتحاد السوفياتي، ويحدث هذا في ظل شيخوخة السكان وانخفاض عددهم وتدهور الأوضاع في روسيا.

ويختم بأنه إذا استمرت هذه الاتجاهات وعلى هذه الوتيرة، فإن مستقبل روسيا سيكون مزيدا من التتريك والأسلمة.

المصدر: الصحافة الروسية

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