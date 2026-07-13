سياسة|اليمن

هدنة اليمن أمام "عناد الإرادات".. هل يقع أمن المنطقة بين فكي "كماشة المضائق"؟

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Smoke rises following an airstrike at Sanaa International Airport, in Sanaa, Yemen, July 13, 2026, in this screengrab taken from a video. AL MASIRAH/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY VERIFICATION: - Reuters verified the location where the video was filmed as Sanaa, Yemen, by the runways and airport buildings, which matched satellite imagery. - The date was verified by Reuters footage showing smoke rising over Sanaa International Airport after reported strikes on July 13.
مدة الفيديو 24 دقيقة 50 ثانية 24:50
Published On 13/7/2026

وضعت الهجمات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، هدنة السنوات الأربع في اليمن على المحك، مهددة بإنهاء مرحلة خفض التصعيد عقب إطلاق جماعة أنصار الله (الحوثيين) صواريخ باليستية تعاملت معها الدفاعات الجوية السعودية.

وفي وقت تتهم فيه الحكومة اليمنية طهران بانتهاك أجوائها لضخ خبراء مسيّرات ومعدات تقنية، تتمسك الأخيرة بروايتها "الإنسانية"، وسط أجواء إقليمية متوترة تضع أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق هرمز أمام سيناريوهات قاتمة.

صراع الإرادات

وفي هذا السياق، يرى أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي، أن ما جرى في المطار يمثل "عنادا للإرادات" بين حكومة مركزية متمسكة بتنظيم حركتها الجوية، وجماعة تعتقد أن قوتها تؤهلها لتحدي هذه الإرادة.

ويصف الشرقاوي -خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- المشهد بأنه نموذج لـ"انسكاب الصراع"، كونه خاضعا لتنازع إرادتين خارجيتين: سعودية باتجاه الحكومة، وإيرانية باتجاه الحوثيين، معتبرا أنه كان الأولى احتواء الموقف عبر خطوط ساخنة مباشرة بين الرياض وطهران.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد شددت على أن الهجوم على المطار لم يبدأ إلا بعد طلب إخلائه وتحذير المواطنين من الاقتراب منه، مؤكدة أن الحوثيين هم من يتحملون مسؤولية التصعيد بإصرارهم على السماح مرارا بانتهاك الطائرات الإيرانية الأجواء اليمنية.

A Yemen Airways plane lands at the Sanaa international airport in Sanaa, Yemen, Monday, May, 16, 2022. The first commercial flight in six years took off from Yemen’s rebel-held capital on Monday, officials said, part of a fragile truce in the county’s grinding civil war. (AP Photo/Hani Mohammed)
مطار صنعاء يخضع لسيطرة كاملة من جماعة الحوثيين (الفرنسية)

وفي الوقت ذاته يرفض أستاذ تسوية الصراعات الدولية فرضية رغبة واشنطن في توسيع الحرب، مذكرا بأن أول قرار اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل 6 سنوات كان إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

من جانبه، يعرب قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق العقيد ويليام إتش بوتنام، عن اقتناعه بأن استهداف المطار رسالة سياسية حول "السيادة اليمنية" وليس محاولة لإصابة الطائرة.

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ويحذر بوتنام من تأثير هذا الحدث على السياق الأوسع للمواجهة الأمريكية الإيرانية، مؤكدا أن الإستراتيجية الأمريكية الحالية تقتصر على قصف محدد لتقويض قدرة إيران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز دون استهداف قيادتها، تجنبا للانزلاق إلى حرب إقليمية غير محسوبة.

في المقابل، يدافع رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد، عن شرعية التنسيق بين طهران وحكومة صنعاء (الحوثيين)، نافيا وجود "أسلحة أو خبراء على متن الطائرة، مؤكدا أنها نقلت عالقين وجرحى يمنيين".

ويشدد حداد على أن إيران ترى الملف اليمني شأنا داخليا، لكنه يتهم الولايات المتحدة بالسعي لتوسيع الصراع للسيطرة على مضيق هرمز وفرض الرسوم، مستشهدا باستهدافات سابقة طالت قادة إيرانيين ودبلوماسيين في بيروت.

EDITORS NOTE: Graphic content / This screen grab taken from a video footage released by the Al-Masirah TV and made available via AFPTV on July 13, 2026 shows smoke rising from the airport in Sanaa. Yemen's internationally-recognised government said it struck Sanaa airport on July 13, as the Houthis blamed the government's Saudi backer for the attack, in the biggest escalation in years between authorities and the Iran-backed rebels. (Photo by AL-MASIRAH TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / AL-MASIRAH TV via AFPTV / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
وزارة الدفاع اليمنية قالت إن الهجوم على المطار لم يبدأ إلا بعد طلب إخلائه وتحذير المواطنين (الفرنسية)

وبناء على رؤى المحللين، فإن الأزمة تتجه نحو مسارين رئيسيين:

  • سيناريو "كماشة المضائق": يحذر الشرقاوي من انتهازية حوثية للرد باستهداف السعودية لإثبات الولاء لطهران، مما قد يفجر أزمة مشتركة تجمع بين مضيقي هرمز وباب المندب. هذا السيناريو سيعصف بالأمن القومي الخليجي ويشل جهود الوساطة الإقليمية، ولا سيما التي تضطلع بها قطر.
  • تفعيل ورقة باب المندب والاختناق التجاري: يلوّح حداد صراحة بإمكانية تفعيل هذه الورقة بالتزامن مع توتر هرمز إذا استمر "الجنون الأمريكي". في المقابل، ينبه بوتنام إلى خطر اقتصادي يرتبط بـ"الانطباع بالإغلاق"، حيث ستعمد شركات التأمين إلى رفع الرسوم جراء التوتر، مما يؤثر تلقائيا على حركة المرور التجارية وإرادة السفن في العبور، حتى وإن ظل المضيق مفتوحا.
المصدر: الجزيرة

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