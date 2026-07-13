إلى أي مدى يستطيع بيرنام تغيير موقف لندن من إسرائيل؟

تتجه الأنظار في بريطانيا إلى الكيفية التي سيقارب بها رئيس الوزراء المرتقب آندي بيرنام ملفات السياسة الخارجية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الخطوط العريضة للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط ودول الخليج لن تشهد تحولا جذريا، نظرا إلى اعتبار الحكومات البريطانية المتعاقبة هذه المنطقة شريكا إستراتيجيا وحليفا رئيسيا.

غير أن الملف الأكثر حساسية يبقى الموقف من الحرب على غزة والعلاقة مع إسرائيل، إذ يتزايد الضغط الشعبي داخل بريطانيا للمطالبة بمراجعة السياسة الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، بعد أشهر من الانتقادات التي طالت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر.

ويبدو أن بيرنام يدرك حجم هذا المزاج الشعبي، بعدما تأثرت شعبية سلفه بموقفه من الحرب، إذ أقر بوجود أخطاء في تعامل الحزب مع بدايات الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا: "أعلم أن كثيرين يشعرون أن حزبي أساء التصرف في بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأنا آسف لهذا".

لكن هذا الاعتذار لم يبدد مطالب المحتجين المؤيدين لفلسطين، الذين يؤكدون أن المطلوب لا يقتصر على التصريحات، بل يتطلب خطوات عملية تشمل فرض عقوبات على إسرائيل، ووقف مبيعات الأسلحة بالكامل، وإنهاء جميع صفقات التسليح، إلى جانب إدانة واضحة وصريحة لسلوك الحكومة الإسرائيلية، مؤكدين أنهم سيواصلون حملاتهم حتى تحقيق تلك المطالب.

في موازاة ذلك، يواجه رئيس الوزراء المرتقب اختبارا آخر يتمثل في مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، بعد مرور عشر سنوات على خروجها منه. ولا يزال قطاع من البريطانيين يأمل في إعادة ضبط العلاقة مع الكتلة الأوروبية، معتبرين أن بيرنام قد يكون الأوفر حظا لتحقيق اختراق في هذا الملف، رغم تعثر ستة رؤساء وزراء سبقوه.

مستقبل العلاقة مع واشنطن

ويرى مؤيدون له أن نجاحه سيظل مرتبطا بحجم الدعم الذي سيحصل عليه داخل حزب العمال، مشيرين إلى أنه من أكثر السياسيين البريطانيين تأييدا للاتحاد الأوروبي ولإعادة بريطانيا إليه، وإن كانت الاعتبارات الحزبية قد تحد من هامش حركته.

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أما في القضايا الدولية الكبرى، مثل الحرب في أوكرانيا والعلاقة مع روسيا والتعامل مع الصين، فتشير التقديرات إلى أن سياسة بيرنام ستبقى إلى حد بعيد ضمن الأطر التقليدية التي يتبناها حزب العمال، من دون تغييرات جذرية.

وفي المقابل، تثير مواقفه السابقة المنتقدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن، في ظل تحذيرات يطلقها مسؤولون بريطانيون من أن أي تراجع في مستوى هذه العلاقة قد يحمل تداعيات اقتصادية واستراتيجية كبيرة، بالنظر إلى اعتماد بريطانيا على الولايات المتحدة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا.

ويحاول فريق آندي بيرنام تقديم صورة توحي بالحزم والاستعداد لانتقال منظم للسلطة، إلا أن التحدي الأكبر الذي ينتظره يتمثل في قدرته على نقل نجاحاته المحلية وبراعته في بناء العلاقات إلى سياسة خارجية متماسكة، قادرة على التعامل مع بيئة دولية تتسم بتسارع التحولات وتعقيد الأزمات الجيوسياسية.