سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل ترثي "درعها الحديدي".. ماذا كشف موت غراهام عن خوفها في واشنطن؟

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JERUSALEM, ISRAEL - MAY 27: (ISRAEL OUT) In this handout image provided by the Government Press Office, Israel Prime minister Benjamin Netanyahu (R) shakes hands with U.S. Senator Lindsey Graham (R-SC) during a meeting at his office May 27, 2015 in Jerusalem, Israel. Graham is on a tour of the Middle East and is likely to announce his candidacy for president next week. (Photo by Kobi Gideon/GPO via Getty Images)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام خلال اجتماع في القدس عام 2015 (غيتي)
سجى ياسر
Published On 13/7/2026

في رثاء السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، لا تودع الصحافة الإسرائيلية رجلًا من رجال واشنطن فحسب، بل تطوي صفحة من زمن كانت فيه إسرائيل أكثر اطمئنانًا إلى نفوذها داخل العاصمة الأمريكية.

فالرجل الذي وصفته مقالات إسرائيلية بأنه "درع إسرائيل الحديدي" و"جدار محصن" في مجلس الشيوخ، لم يُقرأ موته هناك كخسارة شخصية أو حزبية فقط، بل كفراغ في لحظة تتحدث فيها الصحف نفسها عن صعود تيارات أكثر فتورًا أو عداءً لإسرائيل داخل الحزبين الأمريكيين.

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مات غراهام، الحليف القريب من دونالد ترمب وصاحب الخط المتشدد في السياسة الخارجية، عن 71 عاما.

لكن الصحافة الإسرائيلية لم تر في رحيله نهاية مسيرة سياسية عادية، بل رحيل رجل قدّم الدفاع عن إسرائيل كأنه مهمة عمر، ولو لم يكن في ذلك، بحسب "يسرائيل هيوم"، عائد سياسي كبير.

TEL AVIV, ISRAEL - FEBRUARY 17: US Senator Lindsey Graham (R-SC) attends a press conference on US-Israel relations on February 17, 2025 at the Kempinski Hotel in Tel Aviv, Israel. Senators Graham and Sheldon Whitehouse (D-RI) are leading a bipartisan group of American Senators visiting Israel. The event comes as families and supporters of hostages held by Hamas mark 500 days since the captives were taken on October 7, 2023. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
ليندسي غراهام خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عام 2025، ضمن زيارة وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لإسرائيل (غيتي)

رثاء متخم

في "يسرائيل هيوم"، استهل أرئيل كهانا مقاله بتلميح غير مسنود إلى احتمال تسميم غراهام، قبل أن يقر بأن أي مصدر موثوق لم يطرح هذا الاحتمال أصلًا.

ومن هذه الافتتاحية المشحونة، انتقل الكاتب إلى القول إن موت غراهام "خبر سار لأشرار العالم".

ويقول كهانا إن غراهام كرّس حياته العامة لمحاربة "القوى التي تنشر الشر والعنف في العالم"، خصوصًا إيران وروسيا.

وبحسب الكاتب، يعد غراهام ضمن أعضاء كثيرين في مجلس الشيوخ يدعمون إسرائيل، لكنه وحده الذي جعل من ذلك الدعم "رسالة حياة".

وتبلغ اللغة ذروتها حين يصفه بأنه "أشرس صقر" ضد إيران في المجلس، و"النسر" الذي وفرت جناحاه لإسرائيل حماية أوسع من أي زميل آخر له.

وفي السنوات التي تراجع فيها مؤيدون تقليديون لإسرائيل تحت ضغط تيارات في اليمين واليسار الأمريكي، تقول الصحيفة إن غراهام ظل واقفًا "كجدار محصن".

صديق بلا بديل

لم يكن هذا الولاء، كما تقدمه الصحافة الإسرائيلية، من طرف واحد. فتنقل "يسرائيل هيوم" عن غراهام، في آخر مقابلة معها قبل أقل من عام، قوله إن الولايات المتحدة "ليس لها صديق أفضل في العالم من إسرائيل".

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وأضاف، بحسب الصحيفة، أن إسرائيل "جزيرة ديمقراطية" في محيط من المشكلات، وأن عمل الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات والجيش الأمريكي، يجعل الولايات المتحدة "أكثر أمنًا".

هذه العبارات تكشف موقع غراهام في المخيال السياسي الإسرائيلي: لم يكن مجرد مشرّع يصوت لصالح المساعدات، بل قناة تعيد صوغ الرواية الإسرائيلية بلغة الأمن القومي الأمريكي، وتقدم العلاقة مع تل أبيب لا كعبء على واشنطن، بل كاستثمار في أمنها.

سيرة الصقر

في "يديعوت أحرونوت"، عاد كوبي باردا إلى نشأة غراهام في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، حيث كبر في أسرة عاملة كانت تدير مطعمًا وحانة وقاعة بلياردو.

ووفق المقال، فقد غراهام والديه وهو في نحو الحادية والعشرين، خلال فترة زمنية قصيرة، ثم تولى رعاية شقيقته الصغرى وتبناها قانونيًا قبل أن يواصل دراسة القانون.

ويقول باردا إن تلك التجربة القاسية رافقته إلى الخدمة العسكرية، حيث عمل ضابطًا قانونيًا في سلاح الجو الأمريكي، ثم خدم في الحرس الوطني والاحتياط، وأدى مهمات قصيرة في العراق وأفغانستان كمحامٍ عسكري خلال عطلات الكونغرس، قبل أن يتقاعد برتبة عقيد عام 2015.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن غراهام أظهر براغماتية، وتحول لاحقًا إلى أحد أقرب حلفاء ترمب في مجلس الشيوخ، مستخدمًا قربه من الرئيس للدفع بسياسة خارجية متشددة ومؤيدة لإسرائيل.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, center, Republican U.S. Senator Lindsey Graham, right, and U.S. Ambassador to Israel David Friedman visit the border between Israel and Syria at the Israeli-held Golan Heights, Monday, March 11, 2019. Graham says he will push for American recognition of Israeli sovereignty over the Golan Heights, a territory it captured from Syria in the 1967 Mideast war. (Ronen Zvulun/Pool via AP)
نتنياهو وغراهام والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان خلال زيارة إلى الجولان السوري المحتل عام 2019 (أسوشيتد برس)

زمن يتبدد

أما "تايمز أوف إسرائيل" فقد رأت في غراهام نموذجًا لعصر آخذ في الانقضاء، كان فيه دعم إسرائيل والتدخل الأمريكي الخارجي القوي علامتين على توافق عابر للحزبين.

وتقول الصحيفة إنه هندس أحد آخر مشاهد التضامن الحزبي الأمريكي مع إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين جمع وفدًا مشتركًا من الجمهوريين والديمقراطيين إلى تل أبيب.

وتنقل الصحيفة عن غراهام يومها قوله: "عشرة في المئة من مجلس الشيوخ الأمريكي موجودون الآن في إسرائيل… خمسة جمهوريين وخمسة ديمقراطيين. لو كانت لدينا طائرة أكبر، لجلبنا مجلس الشيوخ كله".

لكن الصحيفة تضيف أنه، بعد نحو ثلاثة أعوام، لم يعد أحد قادرًا على جمع مشهد مماثل.

ومن هنا، ترى أن موت غراهام يعني أن مجلس الشيوخ والحزب الجمهوري فقدا أحد أكثر الأصوات المؤيدة لإسرائيل ثباتًا، في وقت تتحدث فيه عن تصاعد المشاعر المناهضة لإسرائيل داخلهما.

TEL AVIV, ISRAEL - AUGUST 28: U.S. Senator Lindsey Graham speaks during a press conference on August 28, 2025 in Tel Aviv, Israel. U.S. Senator Lindsey Graham is speaking to the press following meetings with government officials in Lebanon and Israel. Earlier this week, Graham talked about a future possible defence agreement between America and Lebanon, with the provision that the Iran-backed militant group Hezbollah be disarmed. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
غراهام يتحدث في تل أبيب بعد اجتماعات في لبنان وإسرائيل، في أغسطس 2025 (غيتي)

غزة وإيران

تقول "تايمز أوف إسرائيل" إن غراهام، خلال أكثر من ثلاثة عقود في الكونغرس، دعم بقوة المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وتبنى خطًا متشددًا ضد إيران، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا في إسرائيل والولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية ردًا على هجمات حماس، بما في ذلك حرب غزة عام 2014 وما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتنقل أنه دعا في 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن تهزم إسرائيل حماس "بكل الوسائل اللازمة"، ثم أثار لاحقًا انتقادات حين دعا، في سياق حديثه عن غزة، إلى "تسوية المكان بالأرض".

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وفي "يسرائيل هيوم"، يكتب كهانا أن قرب غراهام من نتنياهو لا يعني أنه وافق على كل سياساته.

فبحسبه، كان غراهام يرى في أحاديثه الخاصة أن سياسات نتنياهو تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت خاطئة، بل ظل مقتنعًا حتى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بأن على إسرائيل العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية.

لكنه، كما يقول الكاتب، اختار أن يبقي هذه الخلافات بعيدا عن الميكروفونات حتى لا تضر بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بالعلاقة بينهما.

FILE PHOTO: (From R to L) U.S. Senator Joe Lieberman (I-CT), U.S. Republican presidential candidate Senator John McCain (R-AZ) and U.S. Senator Lindsey Graham (R-SC) lay a wreath together during a memorial ceremony at Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem March 18, 2008. REUTERS/Peter Andrews/File Photo
جو ليبرمان وجون ماكين وليندسي غراهام يضعون إكليلا في نصب ياد فاشيم بالقدس عام 2008 (رويترز)

حليف اليهود الجمهوريين

وتقول "تايمز أوف إسرائيل" إن غراهام أصبح في السنوات الأخيرة مصدر طمأنينة لليهود الجمهوريين القلقين من "صعود معاداة السامية واليمين المتطرف" داخل حزبهم.

وتنقل عنه في مؤتمر الائتلاف اليهودي الجمهوري قوله: "أنا في جناح الحزب الجمهوري الذي يقول إن هتلر شرير"، قبل أن يتوعد الجمهوريين المناهضين لإسرائيل بالهزيمة السياسية.

أما "جيروزاليم بوست"، فذهبت أبعد في الرثاء، إذ كتب آري هارو، رئيس ديوان نتنياهو السابق، أن إسرائيل "أكثر أمانًا" بفضل صداقة غراهام ووضوحه الأخلاقي واستعداده للثبات في اللحظات الحاسمة.

واستعاد الكاتب لقاء عام 2014 في مكتب نتنياهو، حين كان ملف إيران في قلب النقاش، وقال إن غراهام وقف يومها إلى جانب إسرائيل معلنًا: "سنتبع نصحكم ومشورتكم" بشأن إيران.

وفي خاتمة المقال، نقل هارو عن غراهام قوله: "أنا معكم بكل سبيل… سأكون مع إسرائيل حتى يوم موتنا. إنها أفضل حليف يمكن أن نرجوه".

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

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