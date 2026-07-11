الحلم الأمريكي يلفظ أبناءه.. الهجرة تدخل أخطر مراحلها

لم يعد الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن الهجرة يقتصر على كيفية ضبط الحدود أو الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، بل تحول إلى إعادة صياغة شاملة لفلسفة الهجرة التي قامت عليها البلاد لعقود.

فالإجراءات التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تستهدف فقط من دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، وإنما امتدت لتشمل أصحاب الإقامة القانونية، وحاملي برامج الحماية الإنسانية، بل وحتى أولئك الذين أمضوا معظم حياتهم في الولايات المتحدة وينتظرون الحصول على الجنسية.

وتكشف تقارير نشرتها صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ومجلة نيوزويك أن الولايات المتحدة تشهد اليوم أكثر مراحل سياسة الهجرة تشددا منذ سنوات طويلة، وسط مخاوف من أن يتحول "الحلم الأمريكي" إلى حلم مستحيل بالنسبة لملايين المهاجرين.

تصعيد غير مسبوق

وتشير نيويورك تايمز إلى أن حملات الاعتقال التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية شهدت تصعيدا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تضاعف عدد المعتقلين اليومي في نهاية يونيو/حزيران واستمر في الارتفاع خلال يوليو/تموز الجاري.

ولم تعد العمليات تتركز على المدن الكبرى فقط، بل امتدت إلى الضواحي والبلدات الصغيرة، حيث يجري توقيف المهاجرين أثناء مراجعتهم للمحاكم أو خلال مراجعاتهم الدورية أو حتى عند إشارات المرور وفي طريقهم إلى أعمالهم، في سياسة يقول ناشطون إنها تتم بعيدا عن الأضواء لتجنب ردود الفعل الشعبية الواسعة.

وأعادت حادثة مقتل العامل المكسيكي لورينزو سالغادو أراوخو، كما ورد في نيويورك تايمز، برصاص عناصر إدارة الهجرة في مدينة هيوستن ملف أساليب تنفيذ عمليات الاعتقال إلى واجهة النقاش الأمريكي.

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فبينما أكدت وزارة الأمن الداخلي أن العناصر تصرفت دفاعا عن النفس بعدما حاول الرجل استخدام مركبته ضدهم، شكك شهود عيان في هذه الرواية، في حين طالبت منظمات حقوقية ومسؤولون محليون، إضافة إلى الحكومة المكسيكية، بإجراء تحقيق مستقل.

تقليص برامج الحماية القانونية

وترى نيويورك تايمز أن هذه الحادثة سلطت الضوء على تصاعد استخدام القوة خلال عمليات الاعتقال، في وقت توسعت فيه صلاحيات أجهزة الهجرة بدعم مالي وتشريعي كبير من إدارة ترمب.

ولا تقتصر التغييرات على حملات الاعتقال والترحيل، بل تمتد إلى تقليص برامج الحماية القانونية التي اعتمدت عليها مئات الآلاف من الأسر لسنوات.

وأوضحت نيويورك تايمز أن وزارة الأمن الداخلي أبلغت الشركات بضرورة إنهاء خدمات آلاف العمال الذين كانوا يقيمون ويعملون بصورة قانونية في الولايات المتحدة ضمن برنامج الحماية المؤقتة، بعد صدور أحكام قضائية سمحت للإدارة بإنهاء هذه الحماية بالنسبة لرعايا دول عدة، بينها هايتي وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وإثيوبيا وميانمار.

وأثار القرار حالة واسعة من الارتباك لدى أصحاب الأعمال بسبب تعدد المواعيد التي أعلنتها السلطات لإنهاء تصاريح العمل، فيما حذر محامون وخبراء في شؤون الهجرة من أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء والنقل قد تخسر آلاف العاملين الذين تعتمد عليهم بصورة كبيرة.

نيويورك تايمز:

وزارة الأمن الداخلي أبلغت الشركات بضرورة إنهاء خدمات آلاف العمال الذين كانوا يقيمون ويعملون بصورة قانونية في الولايات المتحدة ضمن برنامج الحماية المؤقتة

تحول في النظرة إلى المهاجرين

ويرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أن إنهاء هذه البرامج لا يعكس فقط توجها لتشديد قوانين الهجرة، بل يمثل تحولا في النظرة إلى المهاجرين الذين كانوا يقيمون بصورة قانونية وأسهموا في الاقتصاد الأمريكي سنوات طويلة.

وتبرز نيويورك تايمز وجها آخر للأزمة من خلال قصة المهندسة باتريسيا روخاس، التي وصلت إلى ولاية تكساس وهي في شهرها الرابع من العمر، وعاشت طفولتها وتعليمها الجامعي بالكامل في الولايات المتحدة، قبل أن تضطر إلى مغادرتها بعد فشلها في الحصول على تأشيرة عمل دائمة.

وتقول الصحيفة إن روخاس تمثل شريحة واسعة من أبناء المهاجرين الذين نشأوا في الولايات المتحدة بصورة قانونية، لكنهم يجدون أنفسهم مجبرين على الرحيل عند بلوغهم سنا معينة بسبب تعقيدات قوانين الهجرة.

وتعكس قصتها مفارقة لافتة؛ فهي تتحدث الإنجليزية بطلاقة أكثر من الإسبانية، وتخرجت في جامعة أمريكية، وعملت مهندسة في شركة أمريكية، إلا أن النظام القانوني لم يمنحها طريقا واضحا نحو الإقامة الدائمة أو الجنسية.

لم يعرفوا وطنا آخر

وتؤكد نيويورك تايمز أن مئات الآلاف من الشباب يواجهون المصير ذاته، رغم أنهم لم يعرفوا وطنا آخر غير الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تشير واشنطن بوست إلى أن تداعيات سياسة الهجرة لم تعد تقتصر على الجوانب القانونية، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي.

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فقد أثار نشر الرئيس ترمب مقطعا مصورا لتلاميذ من أصول صومالية في مدرسة بولاية مينيسوتا موجة من الرسائل والتهديدات العنصرية التي استهدفت المدرسة والجالية الصومالية.

وترى الصحيفة أن الحادثة تعكس تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين، وتنامي شعور كثير من الجاليات بأنهم أصبحوا هدفا لحملات سياسية وإعلامية تتجاوز ملف الهجرة إلى التشكيك في انتمائهم للمجتمع الأمريكي.

قلق على الأبناء

ويقول قادة الجالية الصومالية، بحسب واشنطن بوست، إن الضغوط الأمنية والإعلامية المتزايدة دفعت كثيرا من الأسر إلى القلق على سلامة أبنائها، بينما اضطرت بعض المدارس إلى مراجعة إجراءاتها الأمنية استعدادا للعام الدراسي الجديد، في مؤشر على أن تداعيات سياسة الهجرة تجاوزت حدود القانون لتطال الحياة اليومية للمهاجرين.

أما مجلة نيوزويك، فتلفت الانتباه إلى أن الطريق نحو الجنسية الأمريكية أصبح بدوره أكثر صعوبة. فالإدارة تقترح رفع رسوم طلبات التجنيس بصورة كبيرة، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق، الأمر الذي قد يدفع آلاف المقيمين الدائمين إلى تأجيل التقدم بطلبات الحصول على الجنسية.

وينقل التقرير عن عدد من محامي الهجرة أن كثيرين باتوا يخشون أن يؤدي أي خطأ إداري بسيط أو مخالفة قديمة إلى تعقيد ملفاتهم، في وقت توسعت فيه الحكومة أيضا في ملاحقة بعض حالات سحب الجنسية ممن حصلوا عليها سابقا.

ورغم أن الخبراء يؤكدون أن الجنسية الأمريكية ستظل الهدف النهائي لمعظم المهاجرين، فإنهم يرون أن ارتفاع الرسوم وزيادة التدقيق والإجراءات المطولة تخلق حالة من عدم اليقين، وتجعل كثيرا من المقيمين القانونيين يترددون في اتخاذ الخطوة الأخيرة التي كانوا يعدونها تتويجا لسنوات طويلة من الاستقرار والعمل.

مرحلة جديدة لأمريكا مع الهجرة

وتجمع هذه التطورات، كما تعكسها نيويورك تايمز وواشنطن بوست ونيوزويك، على أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة في تعاملها مع الهجرة، لا تقوم فقط على تشديد الرقابة على الحدود أو زيادة عمليات الترحيل، وإنما على إعادة رسم العلاقة بين الدولة والمهاجرين، سواء كانوا داخل البلاد بصورة قانونية أو غير قانونية.

وبينما تؤكد إدارة ترمب أن هذه السياسات ضرورية لاستعادة السيطرة على نظام الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي، يحذر منتقدوها من أنها قد تقوض الصورة التقليدية للولايات المتحدة باعتبارها أرض الفرص، وتحول الحلم الأمريكي الذي جذب ملايين المهاجرين عبر الأجيال إلى واقع يطغى عليه الخوف وعدم اليقين والرحيل القسري.