ثلاث رصاصات وضرب على مناطق حساسة.. عائلة أسير فلسطيني تدعو لإنقاذ حياته

بيت لحم- تبدي عائلة الأسير الفلسطيني غسان زواهرة من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، قلقا كبيرا على حياته بعد تعرضه لاعتداء وإصابته داخل سجون الاحتلال.

ووفق عائلته وبيان لنادي الأسير الفلسطيني فقد تعرض زواهرة وأسرى آخرون لهجوم من قبل السجانين فأصيب إصابة بالغة خضع على إثرها لعملية جراحية، قبل أن تعيده إدارة السجون إلى المعتقل رغم خطورة وضعه الصحي.

وبحسب ما نقله نادي الأسير وشهادات أسرى أُفرج عنهم مؤخرا، تعرض زواهرة منذ نقله إلى سجن النقب في يونيو/حزيران الماضي لاعتداءات وإجراءات مهينة، انتهت بإصابته بثلاث رصاصات مطاطية، أدت إلى نزيف حاد وتدهور في وضعه الصحي.

وقال النادي إن الاحتلال "حاول قتل زواهرة بشكل متعمد"، وهو ما تؤكده عائلته، وفق ما وصلها من إفادات لأسرى سابقين.

عائلته تخشى اغتياله

تقول أم بسام زواهرة، والدة الأسير غسان – للجزيرة – إن أكثر ما تخشاه هو أن تتلقى خبر فقدانه للحياة داخل السجن في ضوء معلومات تصلها وينقلها أسرى محررون، إضافة إلى إفادة حصل عليها نادي الأسير من ابنها، في ظل عدم تمكنها من التواصل معه بشكل مباشر.

وتوضح أن غسان كان محتجزاً في سجن "جانوت-ريمون"، ووضع في زنزانة انفرادية لمدة 5 أيام، قبل نقله إلى سجن النقب في 8 يونيو/حزيران.

ووفق ما نقلته العائلة، فقد تعرض عند وصوله لإجراءات تفتيش قاسية ومهينة، إذ أُجبر على خلع ملابسه وأداء حركات القرفصاء، قبل أن يتعرض للضرب في مناطق حساسة في جسده، ما تسبب له بألم شديد وتورم، وسط تأخر نقله إلى العيادة.

وبحسب إفادة زواهرة التي نقلها نادي الأسير، فقد طالب بنقله للعلاج بعد الإصابة الأولى، لكنه انتظر أياما قبل نقله إلى عيادة السجن، حيث خضع لفحص أظهر وجود التهاب حاد بجهازه التناسلي، ونسبة دم مرتفعة في البول، وتلقى أدوية لم توقف معاناته.

رصاص وضرب واستئصال

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي اقتحمت وحدة القمع الإسرائيلية "متسادا" قسم الأسرى، وبدأت بإطلاق الرصاص المطاطي، وفق إفادة زواهرة، حيث أصيب بثلاث رصاصات؛ الأولى في أعلى الفخذ، والثانية خلف الركبة، فيما تسببت الإصابة الثالثة بجروح ونزيف حاد.

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وتشير الإفادة إلى أن زواهرة سقط في ساحة السجن وفقد القدرة على الحركة وعانى من نزيف شديد، قبل أن يُنقل إلى عيادة السجن ثم إلى مستشفى سوروكا، حيث خضع لفحوصات.

وبحسب ما نقله نادي الأسير، أبلغ الأطباء زواهرة بأن انقطاع تدفق الدم تسبب بمشكلة خطيرة في منطقة الجهاز التناسلي، وانتهت عملية جراحية أجريت له باستئصال الجزء المصاب، قبل أن يُعاد إلى السجن بعد أقل من 24 ساعة من وجوده في المستشفى، حيث تعرض أثناء نقله إلى السجن للضرب والإهانة دون مراعاة حالته الصحية.

وتطالب عائلة الأسير بالإفراج عنه لتمكينه من تلقي العلاج اللازم، خاصة أنه أصبح يستخدم كرسيا متحركا.

وغسان زواهرة أسير سابق أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله في فبراير/شباط 2025، وهو شقيق الشهيد معتز زواهرة، ومتزوج وأب لأربعة أبناء.