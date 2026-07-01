الإعلام الدولي والحرب على غزة… صراع السرديات في العدد الجديد من مجلة الجزيرة

صدر العدد الثامن (يوليو/تموز 2026) من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام، متضمنًا ملفًّا بحثيًّا خاصًّا يضم أعمال المؤتمر العلمي "الإعلام الدولي والحرب على غزة: موجِّهات الخطاب وصراع السرديات"، الذي نظمه مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع قسم اللغة والثقافة والاتصال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويتناول الملف مجموعة من الدراسات التي تبحث في العوامل المؤثرة في تغطية الإعلام الدولي للحرب على غزة، من خلال تحليل محددات إنتاج الخطاب الإعلامي، وآليات بناء السرديات، والأطر المهنية والسياسية التي تتحكم في اختيار الأحداث وتمثيلها، فضلًا عن دراسة صورة الفاعلين في الحرب وآليات تشكيل الرأي العام الدولي.

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كما يناقش العدد مقارنة التغطية الإعلامية للحرب على غزة بتغطية الحرب الأوكرانية-الروسية وحرب العراق، ويستعرض أشكال الدعاية وتزييف الحقائق، ودور الإعلام الإسرائيلي والمؤسسات الإعلامية الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي في إدارة السرديات، إضافة إلى إشكالية العلاقة بين أخلاقيات المهنة والأجندات السياسية في أوقات النزاعات.

ويشارك في الملف البحثي نخبة من الباحثين والأكاديميين من عدد من الجامعات العربية والدولية، هم: الدكتور نادر داغر، والدكتورة شهيرة بن عبد الله، والدكتورة بشرى زكاغ، والدكتور لحسن الحسناوي، والدكتور فريد عبد الفتاح أبوضهير، والدكتور إسلام هلال، والدكتور نصر الدين لعياضي، والدكتورة وفاء أبو شقرا، والدكتور عبد الله بخاش.

ويتضمن العدد أيضًا مادة جديدة في زاوية "المعجم الإعلامي الحديث" يكتبها الدكتور محمد أحمد إبراهيم، في إطار المشروع المعرفي الذي يعمل عليه مركز الجزيرة للدراسات لتطوير معجم متخصص في مفاهيم الإعلام والاتصال.

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وفي باب مراجعات الكتب، ينشر العدد قراءة للدكتور محمد أوريا في كتاب "ترخيص بالقتل – غزة: إبادة جماعية، إنكار وهسبارا" للباحث الفرنسي المتخصص في الجيوبوليتيك باسكال بونيفاس، حيث تتناول المراجعة الأطروحات الرئيسة للكتاب، وتقف عند تحليله للآليات السياسية والإعلامية والقانونية التي يرى أنها أسهمت في توفير غطاء لاستمرار الحرب على غزة، مع تقديم قراءة نقدية لأبرز نقاط القوة والجوانب التي تستدعي مزيدًا من البحث.

ويأتي هذا العدد استمرارًا لاهتمام مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام بمتابعة القضايا الإعلامية المعاصرة، وإتاحة منصة علمية للباحثين لدراسة تحولات الخطاب الإعلامي وتحليل السرديات المتنافسة في تغطية الأحداث الدولية، بما يسهم في تطوير المعرفة في مجال الإعلام والاتصال.

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