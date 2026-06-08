سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

ما العقائد والديانات التي شطبها البنتاغون من سجلات الجيش؟

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الديانات التي ألغيت تشمل الويكا والشامانية (شترستوك)
Published On 8/6/2026

أثار قرار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقليص قائمة الرموز الدينية المعتمدة في سجلات الجيش جدلاً بين بعض العسكريين والمحاربين القدامى، بعد أن خفّضت عدد التصنيفات الدينية من نحو 220 فئة إلى 31 فئة فقط اعتباراً من يوليو/تموز المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، أكدت الوزارة أن الخطوة لا تهدف إلى تحديد الأديان "المعترف بها رسمياً" أو تقييد حرية المعتقد، بل تأتي في إطار تبسيط عملية جمع البيانات الخاصة بالقساوسة العسكريين والخدمات الدينية داخل القوات المسلحة.

زادت الخطوة الانتقادات ضد بيت هيغسيث المتهم بفرض توجهاته المسيحية على المؤسسة العسكرية وتأجيج "حرب الثقافات".

وأخبر البنتاغون الصحيفة أن الجنود سيظلون قادرين على إدراج معتقداتهم الدينية أو الفلسفية على بطاقات الهوية العسكرية، حتى إذا لم تكن مدرجة ضمن الفئات الـ31 الجديدة.

SYDNEY, AUSTRALIA - NOVEMBER 13: Paul de Gelder's dog-tags are seen hanging from his rear-view mirror in his car on November 13, 2013 in Sydney, Australia. Motivational speaker, author and Navy Reserve, Paul de Gelder, 36, lost both an arm and a leg when he was attacked by a male bull shark during an anti-terrorism exercise working as a Navy Clearance Diver with the Royal Australian Navy in Sydney Harbour in February 2009. De Gelder now travels Australia as a motivational speaker and shares his story to inspire others to overcome adversity. Paul is currently on location in South Australia monitoring the behaviour of Great White Sharks with scientists producing a documentary for Discovery Channel. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)
الجنود سيظلون قادرين على إدراج معتقداتهم الدينية أو الفلسفية على بطاقات الهوية العسكرية (غيتي)

انتقادات

بيد أن القرار واجه انتقادات من بعض المراقبين ورجال الدين العسكريين السابقين، الذين رأوا أن تقليص التصنيفات قد يبعث برسالة خاطئة بشأن التنوع الديني داخل القوات المسلحة، طبقاً للتقرير.

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ويشير المعارضون إلى أن القائمة الجديدة غير شاملة، وتركز فقط على الطوائف المسيحية الكبرى (والتي تشكل الأغلبية)، بالإضافة إلى أديان عالمية رئيسية مثل الإسلام واليهودية والسيخية، أو تصنيفات عامة مثل الإلحاد واللادينية.

وأدت الخطوة لزيادة الانتقادات ضد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، المتهم بفرض توجهاته المسيحية على المؤسسة العسكرية وتأجيج "حرب الثقافات"، وسط استياء واسع من المحاربين القدامى لانتهاك القرار – وفق رأيهم – التعديل الأول من الدستور.

U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth holds a briefing on the Iran war, amid a ceasefire between the U.S. and Iran, at the Pentagon in Washington, D.C., U.S., April 24, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
هيغسيث أثار قلق بعض المراقبين من تحيز البنتاغون دينياً (رويترز)

القائمة الجديدة

ووفقاً لإندبندنت، فإن القائمة الجديدة أزالت أو دمجت عشرات المعتقدات والطوائف السابقة ضمن فئات أوسع أو تحت تصنيف "ديانات أخرى".

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وفيما يلي المعتقدات والطوائف التي لم تعد مدرجة بشكل مستقل في القائمة الجديدة، بحسب ما نقلته الصحيفة:

  • اليهودية المسيانية: حركة دينية تمزج بين العقائد اليهودية والإيمان بأن المسيح الموعود هو يسوع.
  • إكانكار: حركة روحية حديثة تؤكد إمكانية التواصل المباشر مع الإله عبر التأمل والتجارب الروحية.
  • الهيثانية: إحياء معاصر للمعتقدات الجرمانية والشمالية القديمة التي سبقت المسيحية.
  • معتقدات السكان الأصليين الأمريكيين: تقاليد روحية متنوعة ترتبط بشعوب أمريكا الأصلية وعلاقتها بالأرض والطبيعة.
  • كنيسة الشجرة الحلزونية: جماعة دينية وثنية حديثة تستلهم معتقداتها من الطبيعة والروحانيات القديمة.
  • تروث: منظمة دينية تعنى بإحياء الموروث الديني الإسكندنافي والجرماني القديم.
  • عصبة الصليب الوردي: تيار روحي وفلسفي غربي يركز على المعرفة الباطنية والتزكية الروحية.
  • الويكا بفروعها: ديانة وثنية حديثة تركز على تقديس الطبيعة والاحتفال بدورات الفصول والطقوس الروحية، وتضم عدة مدارس وتقاليد تختلف في بعض الممارسات والعقائد.
  • جماعة البئر المقدسة: منظمة دينية أمريكية تخدم أتباع الويكا والديانات الروحية المرتبطة بالطبيعة.
  • الدرويدية: حركة روحية مستوحاة من تقاليد الكهنة الدرويد لدى الشعوب السلتية القديمة.
  • الربوبية: فلسفة تؤمن بوجود خالق للكون دون تدخل مباشر في شؤون البشر أو إرسال وحي.
  • الشامانية: منظومة روحية تعتمد على وسطاء روحيين يُعتقد أنهم يتواصلون مع العوالم غير المرئية.
  • أساترو: ديانة حديثة تعيد إحياء معتقدات وآلهة شعوب شمال أوروبا القديمة.
  • الوثنية الجديدة: مصطلح عام يشمل مجموعة واسعة من الديانات غير الإبراهيمية المرتبطة بالطبيعة والتقاليد القديمة.
  • الإنسانية: توجه فكري وأخلاقي يركز على العقل والقيم الإنسانية دون الاعتماد على عقيدة دينية.
  • ديانات شرقية أخرى: تصنيف كان يضم معتقدات آسيوية لا تندرج ضمن الديانات الشرقية الكبرى المعروفة.
  • التوحيدية العالمية: حركة دينية ليبرالية تؤكد حرية المعتقد والتعددية الدينية.
  • السحر والروحانية: تصنيف يضم معتقدات تؤمن بالظواهر الروحية والممارسات الباطنية والتواصل مع الأرواح.
  • الإلحاد: موقف فكري يقوم على عدم الإيمان بوجود إله أو آلهة.
المصدر: إندبندنت

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